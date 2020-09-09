مرسيدس جلاندواجن: أغرب جي كلاس على الإطلاق!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد حملة تشويقية طويلة، كشفت مرسيدس رسمياً عن جلاندواجن الاختبارية والتي تستند على جي كلاس، حيث تهدف الشركة به إلى “تعطيل التصورات المستقبلية للرفاهية”، وقد تم تصميمها بالتعاون بين كبير مسؤولي تصميم مرسيدس، جوردن واغنر، ومصمم الأزياء الشهير فيرجيل أبلوه.

تتميز السيارة الاختبارية بمظهر خارجي انسيابي، حيث تمت إزالة المرايا والعديد من الأجزاء الأخرى، كما حصلت على مصدات أعرض، وعتبات جانبية متناسقة، وتم إزالة مقابض الأبواب واستبدالها بأشرطة بسيطة، كما تم صقل الطلاء جزئياً لخلق إحساب بالبساطة، مع بعض العيوب اليدوية التي تجعلها فريدة من نوعها.

وفي الداخل، تم تجريد المقصورة من المزايا الفخمة والتقنيات المتطورة، حيث تم استبدال أجهزة القياس الرقمية والنظام الترفيهي بأجهزة قياس تناظرية ومفاتيح، كما حصلت على عجلة قيادة مستوحاة من سيارات الفورمولا 1، ومقاعد رياضية، وقفصاً دائرياً، وطفاية حريق.

وفي حين أنه لا يُمكنك شراء السيارة الاختبارية، إلا أن مرسيدس قالت أن نسخة طبق الأصل منها سيتم بيعها في مزاد علني وسيتم توجيه جميع عائدات المزاد إلى مؤسسة خيرية، ومن المقرر أن يُقام المزاد في 14 سبتمبر الجاري.

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