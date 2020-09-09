القائمة كاملة .. اسعار رانج روفر 2020 في مصر

قامت شركة MTI وكيل سيارات جاكور ولاندروفر في مصر بالإعلان عن الأسعار الرسمية الخاصة بسيارات رانج روفر موديل العام الحالي 2020.

قائمة أسعار سيارات رانج روفر

قامت بالأعلان عن الأسعار الرسمية الخاصة بجميع سيارات جاكور ولاندروفر في مصر، حيث تبدأ الأسعار بداية من:

سيارة لاندروفر Defender: بدأت السعر من مليون و390 ألف جنيه.

سيارة Land Rover Discovery Sport: وصل السعر إلى مليون و595 ألف جنيه.

سيارة لاند روفر Discovery P300: وصل السعر إلى مليون و850 ألف جنيه.

سيارة Discovery P340: وصل السعر إلى 2 مليون و390 ألف جنيه

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سيارة Evoque: بدأت السعر من مليون و450 ألف جنيه.

سيارة Velar SE: وصل سعر السيارة إلى مليون و650 ألف جنيه.

سيارة Velar HSE: يبدأ بسعر مليون و850 ألف جنيه.

سيارة Sport 300 HSE: تصل إلى مليون و999 ألف جنيه

سيارة HSE P360: وصل السعر إلى 3 ملايين و200 ألف جنيه

سيارة Vogue SWB: تبدأ بسعر 3 ملايين و390 ألف جنيه

إما بالنسبة للفئة الأعلى في الأسعار من سيارات رانج روفر تصل إلى 4 ملايين و950 ألف جنيه