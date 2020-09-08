هيونداي فيلوستر.. 5 فئات بقدرات رياضية متميزة

أعلنت شركة هيونداي عن نسخة 2020 الجديدة من طراز فيلوستر، ضمن فئة compact car، بقدرات رياضية مميزة.

وقدم موقع "كار اند درايفر"، عرضا لقدرات الطراز ومواصفاته، تشمل قوة محركه ومساحته الداخلية، والفئات المتوفرة من الطراز.

كشف الموقع عن أبرز التعديلات التي أجريت على نسخة 2020 من طراز هيونداي فيلوستر، وشمل ذلك تعميم خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية بكافة الفئات المطروحة منه.

وتم تعزيز أنظمة الأمن المساعدة للسائق بالفئات الافتتاحية من الطراز، مثل نظام رصد المناطق العمياء خلف السيارة، ونظام رصد الحركة خلف السيارة لتنبيه السائق.





الأسعار

يتوفر من طراز هيونداي فيلوستر 5 فئات بتكلفة وقدرات مختلفة، الفئة الافتتاحية باسم 2.0 تتوفر بناقل سرعة يدوي وبسعر 19 ألفا و530 دولارا، وفئة 2.0 Premium بناقل سرعة أوتوماتيكي بسعر 23 ألفا و730 دولارا.

أما فئة Turbo R-Spec التي تتوفر بناقل سرعة يدوي فسعرها 24 ألفا و80 دولارا، وفئة Turbo DCT التي تتوفر بسعر 26 ألفا و380 دولارا،

أما أعلى فئة من الطراز هي Turbo Ultimate DCT التي تتوفر بسعر 29 ألفا و80 دولارا.

المحرك

ويتوفر طراز هيونداي فيلوستر 2020 بمحركين يختار ينهما عملاء الشركة الكورية الجنوبية عند الشراء، المحرك الأول للفئات الافتتاحية ذو 4 أسطوانات بسعة 2 لتر، ينتج قوة 147 حصانا، وعزم دوران 132 لفة/قدم.

والمحرك الثاني يتوفر بالفئات الأعلى من الطراز، ويأتي بسعة 1.6 لتر، ذو 4 أسطوانات بقوة 201 حصان وعزم دوران 195 لفة/قدم.

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الوقود

وقال الموقع إن المحرك الذي يطرح للفئات الافتتاحية بالطراز يستهلك من الوقود واحد جالون لكل 28 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 34 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

في حين يستهلك المحرك التوربيني الذي تتوفر به الفئات المتقدمة من الطراز واحد جالون لكل 27 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 34 ميلا يقطعها على الطريق السريع.





المساحة الداخلية

يتوفر الطراز من الداخل بمساحة تكفي لأربعة ركاب، ومساحة امتداد سفلى للقدم بالمقاعد الأمامية تصل إلى 42.6 بوصة، وللأعلى تصل إلى 38 بوصة.

في حين تتوفر مساحة سفلى للقدم بالقاعد الخلفية تصل إلى 34.1 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل إلى 35.9 بوصة.





التقنيات

ويتوفر الطراز فيلوستر من هيونداي بشاشة معلوماتية من الداخل بقياس 7 بوصات تمدها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام اتصال بالبلوتوث، ونظام ملاحي ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لطراز فيلوستر بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطراز، وتشمل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام استشعاري لتنبيه السائق بأي حركة خلف السيارة للتوقف.