موجز الخليج 365 للسيارات.. حكايات إيلون ماسك وأغرب الموديلات

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تتنافس شركات عالمية إنتاج أول سيارة كهربائية طائرة، قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي والمعروفة بـ"VTOL".

تمتلك معظم شركات السيارات العالمية استثمارات عديدة بجانب مهمتها الأساسية وهي صناعة السيارات، وذلك بهدف الحفاظ على التماسك الاقتصادي، في حين اعتبرها البعض هوايات لتلك المجموعات العملاقة.

ضمن فئات SUV صغيرة الحجم التي طرحت في عام 2020، يتنافس طراز لكزس UX مع نظيره تويوتا CH-R لكسب ثقة العملاء في سوق السيارات.

Advertisements

طرحت شركة كيا الكورية الجنوبية ضمن فئات compact crossover النسخة الأحدث من طراز "سبورتاج" لعام 2020 بتقنيات مميزة.

تاريخ صناعة السيارات يكشف عن تصاميم غريبة استلهمها المبتكرون من الطائرات والغواصات أو حتى من أفلام جيمس بوند.

تخطط شركة بي إم دبليو لقيادة سوق السيارات الكهربائية الفترة المقبلة عبر 9 فئات جديدة ستطرحها بالأسواق خلال عشر سنوات، لتنافس العملاق الأمريكي المتخصص تسلا.

بعد أسبوع من التكهنات حول أسباب زيارة رئيس شركة "تسلا" الأمريكية، إيلون ماسك، إلى ألمانيا، والتى دارت معظمها حول مباحثات بشأن تأسيس أكبر شركة لصناعة السيارات الكهربائية في العالم بالتعاون مع فولكسفاجن.