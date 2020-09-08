إم جي “لينغانغ” SUV الجديدة تكشف نفسها في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت إم جي عن أحدث سيارة SUV لها باسم “لينغانغ”، والتي تعني في الصينية “طيار”.

السيارة في الواقع مبنية على SUV أخرى لإم جي، وهي HS، مع اختلاف المقدمة ولمسات أخرى..لدرجة أن بعض وسائل الإعلام الصينية وصفتها بفيس ليفت لـ HS، بينما اعتبرتها وسائل إعلامية أخرى موديل منفصل فوق الـ HS في مجال الشركة.

ولم تكشف إم جي عن مواصفات السيارة للوقت الحالي، وإن أشارت تقارير إلى تزويدها بمحرك 1.5 لتر تيربو ومحرك هجين 1.5 لتر تيربو ومحرك ثالث 2.0 لتر تيربو.

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