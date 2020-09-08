تعرف على حالات مخالفة عدم إعطاء الأفضلية على الطريق

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، 3 حالات لمخالفة عدم إعطاء الأفضلية على الطريق. وأشار المرور إلى أن الالتزام بضوابط إعطاء الأفضلية يساهم في تقليل الازدحامات وتفادي الحوادث المرورية، بجانب تجنب دفع غرامة مالية تتراوح بين 500 و900 ريال سعودي وتتمثل الحالات الثلاث فيما يلي: عدم الوقوف وقوفًا تامًا عند إشارة (أمامك أفضلية)، في حالة مرور سيارات على الطريق المعطاة له الأفضلية. عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد، وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية. عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.

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