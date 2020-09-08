فورد فيوجن 2021 تنطلق في الصين

الخليج ٣٦٥ نت – رغم توقف فورد فيوجن في عدة أسواق عالمية، أكدت الشركة على استمرار السيارة لموديل 2021 في السوق الصيني.

وقد حصلت فيوجن 2021 على شاشة 12.8 إنش رأسية جديدة لنظام المعلومات الترفيهية الذي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي لشركة “بايدو” الصينية والتحديثات عبر الهواء ضمن مزايا تقنية جديدة.

وستنطلق فيوجن 2021 الصينية بمحرك بنزين توربو بقوة 180 حصان وآخر بنزين توربو كذلك بقوة 200 حصان وناقل أوتوماتيكي حصري 6 سرعات.

وستبدأ الأسعار المحلية لفيوجن الجديدة من 192,800 يوان صيني، ما يعادل 105,000 ريال.

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