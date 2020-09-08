- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
الخليج ٣٦٥ نت – رغم توقف فورد فيوجن في عدة أسواق عالمية، أكدت الشركة على استمرار السيارة لموديل 2021 في السوق الصيني.
وقد حصلت فيوجن 2021 على شاشة 12.8 إنش رأسية جديدة لنظام المعلومات الترفيهية الذي يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي لشركة “بايدو” الصينية والتحديثات عبر الهواء ضمن مزايا تقنية جديدة.
وستنطلق فيوجن 2021 الصينية بمحرك بنزين توربو بقوة 180 حصان وآخر بنزين توربو كذلك بقوة 200 حصان وناقل أوتوماتيكي حصري 6 سرعات.
وستبدأ الأسعار المحلية لفيوجن الجديدة من 192,800 يوان صيني، ما يعادل 105,000 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر فورد فيوجن 2021 تنطلق في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.