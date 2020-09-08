مقطع يكشف احتيال بعض شريطية معارض السيارات بالبيع والشراء

الخليج ٣٦٥ نت – حذّر أحد المهتمين بالتقنية والتجارة الإلكترونية يُدعي “فهد البقمي” في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على موقع الفيديو “يوتيوب”، من الخدع التي يتبعها بعض شريطية معارض السيارات تجاه أصحاب السيارات المستعملة الذين يرغبون في بيعها داخل السوق.

حيث أوضح البقمي عبر الفيديو أن بعض شريطية معارض السيارات يتفقون فيما بينهم على بخس سعر السيارة، مناشداً الجهات المختصة التدخل لوضع ضوابط لسوق السيارات وحركة البيع والشراء وتأمين البائع والمشتري.

وروى شاب يُدعى “فيصل” في مقطع الفيديو أنه ذهب إلى أحد المعارض لبيع سيارته وتفاجأ بأن سعرها لم يصل إلى الثلث، فقرر التوجه إلى معرض آخر يعرف شخصاً يعمل فيه، فأخبره الأخير بأن سيارته منشورة في قروب لبعض “الشريطية” وقاموا بتحديد سعرها.

وأضاف أنه عندما دخل السوق وجد أحد الشريطية يشتري سيارة نوع “جيب لكزس” موديل 2018 بـ270 ألف ريال من شخص ما، في حين أن سعرها الحقيقي يفوق ذلك بكثير، وبعد ذلك قام بتصوير السيارة ولوحتها؛ لإرسالها إلى القروب حتى لا يرفع معرض آخر سعرها.

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وقال آخر يُدعى “ناصر” إن شريطية المعارض يستغلون الفتيات والأشخاص الجدد الذين ليس لديهم خبرة في البيع والشراء، ويبيعونهم سيارات مستهلكة بأسعار مرتفعة على اعتبار أن حالتها جيدة، في حين أنها لا تساوي نصف القيمة التي بِيعت بها.

وأخيراً، فقد طالب البقمي بعض الشباب بعدم إدخال السيارة إلى السوق إلا بورقة رسمية من شيخ المعارض تُبين سعرها الحقيقي وعيوبها ومميزاتها، لافتاً إلى أن البيع عن طريق المواقع الإلكترونية أيضاً غير موثوق فيه.