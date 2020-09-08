تسريب تحديثات موستنج شيلبي GT 500 موديل 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت مستندات رسمية تكشف عن تحديثات موستنج شيلبي GT 500 موديل 2021، والتي ستحصل على ثلاثة ألوان إضافية تشمل أنواع جديدة من الأزرق والرمادي والأصفر، بالإضافة إلى حزمة ألياف كربونية اختيارية جديدة.

وتشمل هذه الحزمة جنوط جديدة من ألياف الكربون قياس 20 إنش مع استخدام ألياف الكربون في مكونات متعددة في نظام التعليق لتخفيف وزن السيارة وتحسين رشاقتها.

وبالنسبة لماخ 1 الجديدة، والتي تم الإعلان الرسمي عن عودتها منذ أشهر، فستحصل على ألوان رمادية وفضية وسوداء وبيضاء وزرقاء وبرتقالية وحمراء.

وستحصل موستنج على جيل جديد كلياً في نهاية 2022 وسيستمر لثمانية أعوام على الأقل.

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