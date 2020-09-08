فيات تمتلك جريدة وبي إم دبليو تصنع زلاجات.. هوايات شركات السيارات

تمتلك معظم شركات السيارات العالمية استثمارات عديدة بجانب مهمتها الأساسية وهي صناعة السيارات، وذلك بهدف الحفاظ على التماسك الاقتصادي، في حين اعتبرها البعض هوايات لتلك المجموعات العملاقة.

في عام 2012 بدأت ماركة بي إم دبليو الاستثمار في صناعة زلاجات تستخدم في سباقات الألعاب الأولمبية الشتوية.

وتخصص في تصنيع هذه المزلاجات فرع الشركة البافارية بأمريكا الشمالية، لصالح الفريق الأمريكي الرسمي الممارس لهذه الرياضة.

أما ماركة فيات الإيطالية، فهي تمتلك جريدة يومية، تطرح منذ عام 1926 باسم "لا ستامبا"، وهي من كبرى الصحف اليومية بإيطاليا في الوقت الحالي.

واستمرت هذه الصحيفة تابعة لملكية فيات، حتى توسعت الشركة بالدمج بينها وبين كرايسلر، وقامت الشركة الجديدة ببيع حقوق امتلاك الصحيفة في عام 2017.

أما شركة فورد فقد أسست قرية صناعية في البرازيل عام 1926، خصصتها لتصنيع المطاط لاستخدامه في تصنيع سياراتها، واستمر عمل فورد على هذا المشروع حتى عام 1934.

وفي عام 2015، كانت هناك شراكة في مجال صناعة الخرائط الإلكترونية، جمعت بين أودي ومرسيدس وبي إم دبليو، حيث كانت الشركات الثلاث تطور خدمة خرائط إلكترونية باسم HERE لهواتف نوكيا.

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وجاءت شركة جنرال موتورز الأمريكية ضمن القائمة أيضا، إذ سبق لها أن قامت بالاستثمار في مجال أنظمة البيانات الإلكترونية حين استحوذت على شركة تعمل بهذا المجال في عام 1984 كانت ملكا لـ"روس بيروت".

وحين تراجعت أرباح الشركة في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، سعت جنرال موتورز لبيعها حتى نقلت ملكيتها لـ"هيلويث باكار" في عام 2008.

وشركة فورد جاءت ضمن القائمة، بعملها بمجال تصنيع محركات الصواريخ الحربية للبحرية الأمريكية، حيث حصلت على عقد لتصنيع هذه الصواريخ في عام 1951، وكان من ضمن الصواريخ التي صنعت بمحركات من صناعة فورد، صاروخ AIM-9 Sidewinder جو جو.

وتنازلت فورد عن هذه الاستثمارات في عام 1990 وهي الآن ملكا لمؤسسة Lockheed Martin.

من بعدها جاء ضمن القائمة، ماركة هوندا اليابانية، التي تستثمر في تصنيع وتطوير الروبوتات، حيث تمتلك شركة Asimo المتخصصة في تصنيع الإنسان الآلي المدعوم بالذكاء الصناعي.

أما شرركة هيونداي فتمتلك شركة قطارات تتمركز بمدينة "نيو مكسيكو" بالولايات المتحدة، وتصنع بها قاطرات قطارات كهربائية وعاملة بالديزل.

اختتم الموقع القائمة، بماركة بيجو التي تمتلك قسما خاصا بتصنيع الدراجات الهوائية، منذ عام 1882، وتصنع هذه الشركة موديلات الدراجات الهوائية المميزة مثل Bianchi وPuch وGitane.