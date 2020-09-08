مواجهة مثيرة بين تويوتا CH-R ولكزس UX.. من يربح؟

ضمن فئات SUV صغيرة الحجم التي طرحت في عام 2020، يتنافس طراز لكزس UX مع نظيره تويوتا CH-R لكسب ثقة العملاء في سوق السيارات.

ووضع موقع "كار باظ"، المختص بأخبار السيارات، الطرازين في مقارنة تفصيلية، تبرز سمات وقدرات كل طراز، وتكلفة البيع بالأسواق.

تحدث الموقع في البداية عن تكلفة طراز تويوتا CH-R، الذي يتوفر منه للبيع بالأسواق 3 فئات رئيسية، الفئة الافتتاحية LE بسعر 21 ألفا 295 دولارا، وفئة XLE بسعر 23 ألفا و330 دولارا، وفئة Limitid بسعر 26 ألفا و350 دولارا.

ويتوفر طراز لكزس UX، بثلاث فئات، ولكن بأسعار أعلى مقارنة بطراز تويوتا، ويبلغ سعر الفئة الافتتاحية UX 200 نحو 32 ألفا و300 دولار، وفئة UX 200 F Sport بسعر 34 ألفا و300 دولار، وفئة UX 200 Luxury بسعر 37 ألفا و500 دولار.

المحرك

تتوفر فئات طراز لكزس UX بمحرك يعمل بالغاز ذو سعة 2 لتر، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي، ونظام دفع أمامي، وينتج قوة 169 حصانا، مع عزم دوران 151 لفة/قدم.

وفيما يخص محرك طراز تويوتا CH-R، فإن كافة فئاته تتوفر بمحرك يعمل بالغاز أيضا بسعة 2 لتر ونظام دفع أمامي، وناقل سرعة أوتوماتيكي من طراز CVT، وينتج محرك هذا الطراز قوة 144 حصانا مع عزم دوران 139 لفة/قدم.









المواصفات

يبلغ طول طراز تويوتا CH-R نحو 172.6 بوصة، وارتفاعه 61.6 بوصة، وعرض المنطقة الأمامية يصل إلى 61 بوصة، وعرض المنطقة الخلفية بنفس القياس، في حين أن عرض منطقته الوسطى يصل إلى 70.7 بوصة، ويصل قياس قاعدة العجلات إلى 103.9 بوصة.

وفيما يخص طراز لكزس UX، فإن طوله يصل إلى 177 بوصة، وارتفاعه يصل إلى 60.6 بوصة، وعرض المنطقة الأمامية من الطراز والمنطقة الخلفية نحو 61 بوصة، والمنطقة الوسطى من الطراز يصل عرضها إلى 72.4 بوصة، ويصل قياس قاعدة إطارات طراز لكزس إلى 103.9 بوصة.

الوقود

وفيما يخص معدل استهلاك الوقود، قال موقع "كار باظ" إن طراز لكزس UX، يستهلك من الوقود معدل واحد جالون لكل 29 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 37 ميلا يقطعها الطراز على الطريق السريع.

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وفيما يخص طراز تويوتا CH-R، فيستهلك من الوقود معدل واحد جالون لكل 27 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 31 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

المساحة الداخلية

يتمتع طراز لكزس من الداخل بمساحة امتداد للأقدام بالمقاعد الأمامية تصل إلى 42.1 بوصة، ومساحة لامتداد الرأس للأعلى بالمقاعد الأمامية تصل إلى 37.2 بوصة، والمقاعد الخلفية تتمتع بمساحة لامتداد الأقدام تصل إلى 33.1 بوصة، ومساحة عليا لامتداد الرأس تصل إلى 36.3 بوصة.

وفيما يخص طراز تويوتا CH-R، فمن الداخل يتوفر بمساحة امتداد أسفل للقدم تصل إلى 43.5 بوصة بالمقاعد الأمامية، وعليا للرأس تصل إلى 38.1 بوصة، وللمقاعد الخلفية تتوفر مساحة امتداد سفلى للقدم تصل إلى 31.7 بوصة، ومساحة امتداد للرأس للأعلى تصل إلى 38.3 بوصة.









التقنيات

تحدث الموقع بعد ذلك عن القدرات التقنية التي يتمتع بها طراز تويوتا CH-R وتشمل شاشة عرض معلوماتية بقياس 8 بوصات، تدعمها أنظمة تقنية مميزة مثل نظام "أندرويد أوتو"، و"أبل كار بلاي"، ونظام بلوتوث للاتصال بالهواتف الذكية، وأيضا نظام متحدث ذكي أليكسا من أمازون، ويضاف للطراز راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.

وفيما يخص طراز لكزس UX فإن شاشته الداخلية تأتي بقياس 7 بوصات، وتعمل بأنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو ومتحدث ذكي أليكاس من أمازون، بالإضافة لنظام جوجل أسيستانت الملاحي.

ويتوفر لدى الطرازين خاصية الاتصال اللاسلكية بالإنترنت التي تدعم شبكة 4G.









الأمن والسلامة

اختتم الموقع مقارنته بين الطرازين، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة لهما، والتي تشمل فيما يخص طراز تويوتا CH-R نظام الحفاظ على مسافة آمنة بين المركبات، ونظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ويتمتع الطراز بنظام من تطوير ماركته اليابانية باسم Safety Sense P.

وفيما يخص طراز لكزس UX، فيحظى بمجموعة مميزة أيضا من الأنظمة المساعدة للسائق، مثل نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام لرصد إشارة الطرق ونظام للحفاظ على المسافة الآمنة بين السيارات.