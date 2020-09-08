الخليج ٣٦٥ نت – أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تطورات جديدة اعتمدتها شركة لوسيد موتورز، إذ ألغت جميع قيود التصميم الخاصة بالسيارة الكهربائية “لوسيد إير” لتجعل عملية الإنتاج أكثر إبداعاً، مُشجعة بذلك قطاع صناعة السيارات على إعادة النظر في إمكانات وقدرات السيارات الكهربائية.
وكانت قد شجّع صندوق الاستثمارات العامة في وقتٍ سابق بالتعاون مع شركة لوسيد موتورز أيضاً، على تدريب المبتكرين من الشباب السعودي عن طريق تطوير برنامج تدريبي.
وقال صندوق الاستثمارات في ذلك: “نؤمن بدور الشباب في صناعة مستقبل مستدام لمملكتنا، لذلك ومنذ 2019 قمنا بتطوير برنامج تدريبي بالتعاون مع شركة لوسيد موتورز لتدريب شبابنا من المبتكرين الذين سيسهمون في صناعة مستقبل اقتصادنا”.
والجدير بالذكر أن شركة لوسيد موتورز ستُطلق سيارة “لوسيد إير” خلال العام الجاري، إذ صنعت الشركة أكثر من نصف عدد النماذج الأولية التجريبية (80 سيارة)، وحالياً تعكف لوسيد على تطوير إمكانات السيارة الكهربائية، بما في ذلك المحركات الكهربائية القوية ومجموعات البطارية بكثافة طاقة غير مسبوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق الاستثمارات العامة: “لوسيد” شجعت على إعادة النظر بقدرات السيارات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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