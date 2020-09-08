إيلون ماسك يجرب فولكس فاجن ID.3 الكهربائية ويعبر عن إعجابه

الخليج ٣٦٥ نت – قام ايلون ماسك بزيارة ألمانيا مؤخراً لتفقد مصنع تيسلا الجديد في برلين، ولكن ما جذب وسائل الإعلام العالمية هو لقائه مع المدير التنفيذي لفولكس فاجن، هيربرت ديس، مع كثرة شائعات تعاون فولكس فاجن وتيسلا في بعض النواحي التقنية.

وقد قام ماسك بتجربة قيادة فولكس فاجن ID.3 الكهربائية المنافسة لتيسلا مع تعبيره عن إعجابه بقوله: “بالنسبة لسيارة غير رياضية فهي ممتازة”.