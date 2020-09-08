المدير الإقليمي لـ"بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا": استبدال إطارات السيارات بصورة منتظمة ضرورة للحصول على أقصى درجات السلامة

كتب: باسل الحلواني

أعرب ستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا"، عن سعادته بالنجاح الكبير لحملة "كسبان كسبان"، التي أطلقتها الشركة مؤخرًا بالتعاون مع "شركة النيل للمشروعات والتجارة".

قال "سانشيني"، إن حملة "كسبان كسبان"، تعكس الجهود المتواصلة لإيجاد طُرقٍ مُبتكرة لإشراك العملاء، من خلال تزويدهم بأفضل المزايا عند استبدال الإطارات.

أضاف المدير الإقليمي لشركة "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا"، أن الحملة الترويجية تركز على منتجات الرياضة واللياقة البدنية؛ إذ أصبحت هذه المنتجات تلقى رواجًا

واسعًا نظرًا لسعي أفراد المجتمع لتبني الممارسات الصحية وتحسين أنماط معيشتهم، مضيفًا:"نأمل أن تشجع حملتنا العملاء على شراء إطارات عالية الجودة حصرًا عن طريق الوكلاء المُعتمدين".

أوضح "سانشيني": "نُدرك جيدًا ضرورة التقيد الدائم بتعليمات وإرشادات السلامة؛ ولذلك نوصي مالكي السيارات باستبدال إطارات سياراتهم بصورةٍ مُنتظمة للحصول على أقصى درجات التحكم والسيطرة وأفضل أداء ممكن للسيارات، وضمان أعلى مستويات الراحة والسلامة أثناء

قيادة سياراتهم".

وكانت شركة "بريجستون" (Bridgestone)، الرائدة عالميًا في ابتكار حلول النقل المتقدمة والمستدامة، قد أطلقت مؤخرًا حملة "كسبان كسبان" بالتعاون مع "شركة النيل للمشروعات والتجارة، في إطار جهودها لتوفير تجربةٍ أفضل للعملاء عند شرائهم إطارات "بريجستون" في جمهورية مصر العربية، وبهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية في ظل جائحة (كوفيد-19).

Advertisements

وتأتي حملة "كسبان كسبان"، ضمن سلسلةٍ من المبادرات التي أطلقتها الشركة في إطار جهودها لإشراك العملاء حول العالم.

وتقدم الحملة الترويجية مجموعة متنوعة من الجوائز بما فيها الدراجات الهوائية والمعدات الرياضية وأدوات ممارسة اليوغا، إلى جانب ملابس ومستلزمات التمارين الرياضية، عند شراء 4 إطارات من "بريجستون".