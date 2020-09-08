أوبر تختبر خاصية معاودة الاتصال للسلامة الجديدة

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة أوبر في مصر عن اختبارها لخاصية "معاودة الاتصال" والتي تقدم للمستخدمين وسيلة للتواصل عبر التطبيق عقب انتهاء الرحلات مع فريق دعم السلامة من أوبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حالة مواجهتهم لأي موقف أدى إلى شعورهم بعدم الأمان خلال الرحلة.
وتم إطلاق هذه الخاصية المتعلقة بالسلامة في ٩ أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتوفر الآن لمستخدمي تطبيق أوبر في مصر بشكل تجريبي بهدف تسهيل رحلات أكثر أمانًا وتوفير المزيد من راحة البال.
يمكن الوصول إلى خاصية معاودة الاتصال من قسم "مراجعة الرحلة
وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر، إن هذه الخاصية الجديدة تم تقديمها بعدحوار مثمر مع جهاز حماية المستهلك المصري لتعزيز معايير السلامة عند استخدام التطبيق. وعلق خليل: "تقديم خدمة معاودة الاتصال للسلامة واختبارها هي خطوة إضافية في إطار جهودنا المبذولة لجعل الرحلات باستخدام تطبيق أوبر أكثر أمانًا. نحن نقدر أن كل دقيقة تحدث فارقًا في الأوقات الحرجة، ولذلك سنواصل ابتكار خصائص جديدة للسلامة تساعد المستخدمين على التواصل معنا".
يأتي طرح هذه الخاصية الجديدة كجزء من جهود أوبر المستمرة للحفاظ على سلامة مستخدمي التطبيق. وتتوسع خصائص السلامة الأخرى على تطبيق أوبر لتشمل الاحتفاظ بخصوصية المتصل، ومشاركة تفاصيل الرحلة مع جهات اتصال موثوقة، والمسئولية المشتركة بين الراكب والسائق لضمان سلامة كليهما، والتأكد من هوية السائق قبل الرحلة، وتتبع الرحلة عبر جي بي اس GPS.
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