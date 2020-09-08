مقابلة مع شركة سيارات “لوسيد موتورز” التي استثمرت فيها السعودية 3.75 مليار ريال

الخليج ٣٦٥ نت – أجرى فريق الخليج ٣٦٥ نت أول مقابلة على مستوى العالم مع شركة لوسيد موتورز، وهي شركة السيارات الكهربائية التي استثمر فيها صندوق الإستثمارات السعودي 3.75 مليار ريال، وفي السطور التالية سنستعرض لكم أبرز ما جاء في المقابلة.

نموذج اختباري

في البداية، قال دكتور عماد دلالة، المسؤول بشركة لوسيد، أن لوسيد موتورز هي شركة تكنولوجيا السيارات الفاخرة متخصصة في تصميم وصناعة السيارات الكهربائية تأسست في عام 2007 بسليكون فالي بولاية كاليفورنيا، وأنهم يسعون لصناعة سيارات تسمو بالتجربة البشرية، تتخطى بها حدود المساحة والأداء والبراعة والذكاء، وقيادة جيل جديد من السيارات عبر محركاتها الجديدة والمتطورة.

بعد دخول صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً في لوسيد موتورز ماذا تغير في الشركة؟

أجاب الدكتور عماد أن هناك توافق كبير في الرؤية والفلسفة بين الصندوق والشركة، مؤكداً أن الصندوق لعب دوراً مهماً في تسريع تطوير سيارة لوسيد اير، مضيفاً أن مصنعهم الأول بولاية أريزونا أصبح قريباً من بدء إنتاج اير الكهربائية.

مع النظرة في توسع الإنتاج هل سيتم افتتاح مصانع خارج أمريكا؟ في السعودية مثلاً؟

قال الدكتور عماد يشرفنا ذلك، وقد فتحنا باب الحجز في السعودية والامارات بالفعل، على أن تبدأ عمليات التسليم في نهاية 2021 أو بداية 2022، وستأتي التأكيدات على هذه المواعيد في وقت لاحق.

تأسست لوسيد موتورز في 2007، إلى يومنا هذا ماذا عملت الشركة وأنتجت؟

ركزت لوسيد على تطوير أساسيات مهمة مدعومة بتكنولوجيا حديثة، كما قمنا بتصميم وتصنيع بطاريات سيارات سباقات الفورمولا E لكل الفرق، كما أننا على بعد شهور من الانتهاء من هندسة واختبارات لوسيد اير واستكمال المصنع، بالإضافة إلى خطتنا لافتتاح مجموعة من مراكز العرض ومواقع الخدمات، وفي الشرق الأوسط، نخطط لافتتاح أول استوديو هناك في 2021 أو بداية 2022.

نموذج اختباري

هل لوسيد موتورز تستهدف طبقة معينة من الأشخاص لبيع هذه السيارة؟

أجاب الدكتور عماد أن كل من تُعجبه السيارة يشرفنا أن يكون أحد زبائننا، مؤكداً أنهم يستهدفون فئة مالكي السيارات الفاخرة مثل مرسيدس وبي ام دبليو على وجه الخصوص، حيث تجمع لوسيد اير العديد من المزايا المتوفرة في السيارات الفارهة، وتضيف الكثير من المزايا الجديدة، مثل القيادة الذاتية والكهربة.

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هل سيكون هناك إنتاج لسيارات SUV وكذلك صغيرة أو فقط سيدان فاخرة؟

قال أن هناك خطط للكشف عن سيارات أخرى من بينها SUV فاخرة.

هل يتم الآن تجربة سيارات لوسيد وإختبارها؟ ومتى سنشاهد أول نسخة إنتاجية تطرح للبيع؟

قال الدكتور عماد أنهم قاموا بتصنيع 40 نموذج تجريبي من لوسيد اير لاختبارها وتحسين السيارة، حيث خضعت لاختبارات الشتاء في المناطق المتجمدة، والآن أصبحت على أبواب اختبارات الحرارة العالية.

كما نعلم أن معظم الأجهزة التي تستخدم البطاريات قد تطورت بشكل كبير إلا البطاريات مثلاً الجوال أصبحت شاشته والرام والكاميرا من أفضل الأمور ولكن ما تزال البطارية هي عنق الزجاجة في أي منتج، فمتى سنرى نقلة نوعية في تصنيع البطاريات لتُصبح أصغر وأطول عمراً؟

قال أنه بفضل بطاريات لوسيد، فقد استطاعت سيارات الجيل الثاني للفورمولا E إكمال السباق في شحنة واحدة، بفضل تقنيات الشركة، كما أنهم مستمرين في تحسينها بالتعاون مع شركاؤهم، وبالنسبة لبطاريات لوسيد، فقد أكد أن البطاريات تمتلك جودة عالية وأسعار منافسة.

هل من المتوقع دخول محركات أخرى لسيارات لوسيد مستقبلا غير محرك الكهرباء الحالي؟

أكد الدكتور عماد أن شركة لوسيد تمتلك اختراعات خارقة وعقلية منفتحة في البحث والتطوير، وستستمر هذه العقلية حتى يصبحوا الأفضل في العالم.

مازال الناس قلقين بشأن سعر البطارية وقيمة تغييرها فمتوسط بطارية سيارات الهايبرد هو بين 3 إلى 4 آلاف دولار، كم السعر المتوقع لبطارية لوسيد ومتى يجب تغييرها؟

قال الدكتور عماد أن لوسيد اير ستكون متوافقة مع معيار الشحن الأكثر شيوعاً وهو ما يسمى بالـ سي سي اس، وهذا يعني أن لوسيد اير ستتمكن من شحن بطاريتها في أي محطة تدعم هذا المعيار، كما أبرمت الشركة اتفاقيات هامة مع شركات الشحن حول العالم، وستكون لوسيد اير هي السيارة الأولى المزودة بنظام جهد عالي يفوق 900 فولت، والذي يسمح بقدرة شحن عالية عند محطات الشحن، لتجمع السيارة بين المدى الطويل والذي يصل إلى 640 كم بشحنة واحدة وقدرات الشحن الأسرع في العالم.

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ختاماً، كم عدد الحجوزات الأولية من لوسيد اير حتى الآن؟ وكم سيارة تستهدفون بيعها في أول سنة تُطرح السيارة للبيع؟

أكد أن هناك اهتمام كبير بـ لوسيد اير لكن تركيز الشركة اليوم سيظل على مراقبة الجودة وتحسين التقنيات، على أن تكون السعة الإنتاجية للمصنع 15 ألف إلى 20 ألف سيارة في عام 2021 مما يسمح للشركة بالتركيز على الجودة، مع توقعات بزيادة السعة الإنتاجية في عام 2022 وما بعد.