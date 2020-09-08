كيا ريو 2021 سيدان فيس ليفت تظهر في صور رسمية

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الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن صورتين لريو سيدان 2021 فيس ليفت للسوق الروسي بعد أشهر من التدشين العالمي لنسخة الهاتشباك، وقد حصلت السيدان المحدثة على تحديثات خارجية معتبرة بتصميم مستوحى من ستينجر وK5 الجديدتين.
وقد حصلت ريو سيدان فيس ليفت على مصابيح أمامية جديدة وتحديثات للمصد الأمامي وفتحات التهوية، مع بقاء شكل المصابيح الخلفية وتحديث أنابيب العادم، وإضافة جنوط 16 إنش جديدة.
وقد أشارت وسائل الإعلام الروسية أن ريو ستستمر بمحركات 1.4 لتر بقوة 100 حصان و1.6 لتر بقوة 123 حصان، مع ناقل يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات.
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