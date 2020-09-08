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ميركل تجري مشاورات بشأن قطاع السيارات في ألمانيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التشاور مع مسؤولي قطاع السيارات في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بشأن الوضع الصعب الذي يمر به القطاع حالياً في ظل أزمة .

 

ومن المقرر، أن تأخذ المشاورات شكل مؤتمر عبر الفيديو من الساعة 19:00 وحتى الساعة 00:21 مساء اليوم.

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وسوف تدور المحاور الرئيسية للمشاورات، حول مسائل استراتيجية خاصة بمستقبل القطاع، مثل الرقمنة والتشابك والقيادة الذاتية.

 

ويُعقد المؤتمر في إطار مبادرة «العمل المركّز للحركية»، وهي تمثل تبادلاً دورياً بين الأوساط السياسية وقطاع السيارات منذ نهاية عام 2019.

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