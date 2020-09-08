كيا تكشف عن الجيل الجديد من طراز سبورتاج.. 4 فئات

طرحت شركة كيا الكورية الجنوبية ضمن فئات compact crossover النسخة الأحدث من طراز "سبورتاج" لعام 2020 بتقنيات مميزة.

وعرض تقرير لموقع "كار أند درايفر" مواصفات وأسعار الطراز الجديد بمختلف فئاته بخلاف قدرات المحرك والتقنيات ومعدل استهلاك الوقود.





الأسعار

أفاد الموقع بأن الطراز طرح منه للبيع 4 فئات بأسعار مختلفة، الافتتاحية LX التي تتوفر بسعر 25,035 دولارا، وفئة S بسعر 27,035 دولارا، ثم فئة EX التي تتوفر بسعر 28,235 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة SX تربو التي تتوفر بسعر 34,535 دولارا.

المحرك

الطراز يعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، أربع أسطوانات ينتج قوة ( 240 حصانا) في حين تتوفر الفئات الأخرى من الطراز بمحرك بسعة 2.4 لتر،مع عزم دوران 175 لفة/قدم.





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الوقود

الفئات الافتتاحية من الطراز "سبورتاج"، EX و LX التي لا تعمل بمحرك توربيني، ويأتي محركها بسعة 2.4 لتر، تستهلك من الوقود "جالون"كل 23 ميلا على طريق المدن، في حين أن الفئة الأعلى من الطراز SX Turbo تستهلك من الوقود ما يعادل "جالون" كل 21 ميلا داخل المدن.





المساحة الداخلية

الطراز مجهز من الداخل بمساحة تكفي لـ 5 ركاب، ومساحة امتداد سفلى للقدم تصل لـ 41.5 بوصة بالمقاعد الأمامية، ومساحة عليا للرأس تصل لـ 39.3 بوصة، وللمقاعد الخلفية تتوفر مساحة امتداد سفلى للأقدام تصل لـ 38.2 بوصة، وللرأس 39.1 بوصة.





التقنيات

ويتمتع طراز كيا بشاشة معلوماتية مميزة بقياس يبدأ من 8.0 بوصة، تعمل بانظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام ملاحي ونظام شحن لاسلكي للهواتف.





الأمن والسلامة

أنظمة الأمن في الطراز الجديد تشمل،التنبيه المسبق قبل الاصطدام، والمكابح الذاتية، والحفاظ على مسافة آمنة بين السيارات.