جولة بالصور.. أغرب تصاميم السيارات في التاريخ

تاريخ صناعة السيارات يكشف عن تصاميم غريبة استلهمها المبتكرون من الطائرات والغواصات أو حتى من أفلام جيمس بوند.

ورغم التصميمات الجريئة والغريبة في بعض الموديلات والتي قوبلت باندهاش لم يفصح المصنعون عن أسباب ذلك أو ما وراء هذه الفكرة.

تقرير لموقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، قدم مجموعة من أغرب التصاميم التي خرجت بها عدة موديلات كان البعض منها يرتقي لحد الابتكار الثوري في الصناعة، لكن الغالبية العظمى منها كانت دون جدوى.

ويضيف"من هذه التصاميم ما ظهر به طراز هيونداي فيلوستر بنسخته لعام 2012، بثلاث أبواب فقط ،اثنين في الأمام والثالث في الخلف"

ودون أسباب واضحة، قدمت هيونداي هذا الطراز الذي يعيق الركاب من الخلف والمزود بمحرك توربيني سعته لـ 1.6 لتر.

وجاء ضمن القائمة،تصميم السقف المتحرك الغريب الذي طرح به طراز سيتروين C3 Pluriel عام 2003، ورغم أن السقف قابل "للطي"إلا أن سيتروين أبقت على حوافه إذ لا يتم "طيها" إلا يدويا.

ثم جاء أغرب تصاميم "الكشافات" الأمامية في تاريخ الصناعة، لطراز Rover P4 75 الذي طرح عام 1952 بكشاف تمركز في منتصف الواجهة الأمامية للسيارة، ما دفع خبراء السيارات في ذلك الوقت في منحها لقب "سايكلوب" ويعني باليونانية " العين الواحدة"

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وضمت القائمة طراز سيتروين DS عام 1967، بكشافات أمامية يمكن التحكم بها وتتحرك يمينا ويسارا مع دوران السيارة، وهذا التصميم يتم تطبيقه على العديد من السيارات حتى الآن.

تصاميم أخرى غريبة شهدتها القائمة، ظهرت في داخل طراز Saab، وتحديدا المكان المخصص لمفتاح تشغيل المحرك، الذي تموضع خلف ذراع ناقل السرعة عكس المعتاد.

من ضمن التصاميم أيضا، المكان المخصص لتخزين الإطارات الاحتياطية، في طراز Bristol side lockers، الذي خصص بمساحة داخل جسم السيارة نفسها.

واختتم الموقع القائمة، بطراز Z1 الذي طرحته بي إم دبليو بدون أبواب جانبية، في النسخ التي طرحت منه ما بين عام 1988 و 1991.



