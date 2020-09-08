موديل هجين من جيب Wrangler.. وحش الأراضي الوعرة

أعلنت شركة جيب عن طرح موديل هجين Plug-in من وحش الأراضي الوعرة Wrangler مطلع العام القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن السعر.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها الهجين الجديدة تتميز من الخارج من خلال عناصر الديكورات المطلية باللون الأزرق. ويتألف نظام الدفع بها من محرك بنزين تربو سعة 2.0 لتر مع مولد كهربائي.

ويولد نظام الدفع قوة 276 كيلووات تتوزع على عجلات السيارة الأربع. وتعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون سعة 17 كيلووات ساعة تبلغ بها السيارة مدى السير 40 كلم.

Advertisements

ولم تكشف جيب حتى الآن عن المزيد من البيانات بشأن معدلات الاستهلاك أو السرعة القصوى.





وترغب الشركة الأمريكية في أن يتسع برنامج دفع السيارة لنسخ هجين لثلاثة محركات ضمن نظام الدفع الرباعي.

