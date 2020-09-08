الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/9/8 02:04 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة جيب عن طرح موديل هجين Plug-in من وحش الأراضي الوعرة Wrangler مطلع العام القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن السعر.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها الهجين الجديدة تتميز من الخارج من خلال عناصر الديكورات المطلية باللون الأزرق. ويتألف نظام الدفع بها من محرك بنزين تربو سعة 2.0 لتر مع مولد كهربائي.
ويولد نظام الدفع قوة 276 كيلووات تتوزع على عجلات السيارة الأربع. وتعتمد السيارة على بطارية ليثيوم أيون سعة 17 كيلووات ساعة تبلغ بها السيارة مدى السير 40 كلم.
ولم تكشف جيب حتى الآن عن المزيد من البيانات بشأن معدلات الاستهلاك أو السرعة القصوى.
وترغب الشركة الأمريكية في أن يتسع برنامج دفع السيارة لنسخ هجين لثلاثة محركات ضمن نظام الدفع الرباعي.
كانت هذه تفاصيل خبر موديل هجين من جيب Wrangler.. وحش الأراضي الوعرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.