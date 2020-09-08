طرازات نادرة.. 9 سيارات رياضية خارقة بمحركات صغيرة

صناعة السيارات الرياضية الخارقة عادة ما ترتبط في أذهان الكثيرين بمحركات عملاقة لتتمكن من إنتاج طاقة هائلة تمكن هذه المركبات من تحقيق سرعة قصوى.

وجرت العادة أن يتم تصنيع السيارات الرياضية الخارقة بمقعدين في حين يستحوذ المحرك العملاق على المساحة المتبقية.

وكشف تقرير لموقع "توب جير" المختص بأخبار السيارات عن حالات نادرة من هذه المركبات طرحت بمحركات صغيرة على غير العادة.

وجاء بالمقدمة جاجوار XJ220 الرياضي الذي طرح في التسعينيات بمحرك فئة V6 توربيني مزدوج بسعة صغيرة تصل لـ3.5 لتر فقط.

ثم جاء طراز بورش 911 GT1 الذي طرح بالمحرك التوربيني المزودج من فئة "فلات 6"، بسعة 3.3 لتر عام 1998.

ومن هوندا جاء طراز هوندا NSX الرياضي الذي طرح في الثمانينيات بمحرك صغير فئة V6 بسعة 3.0 لتر.

ومن ماركة فيراري جاء طراز F40 بنسخته التي طرحت في الثمانينيات ويعمل بمحرك V8 توربيني مزدوج بسعة صغيرة تصل لـ 2.9 لتر.

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ومن بورش جاء طراز 959، الذي طرح في التسعينيات بمحرك بسعة قليلة تصل لـ 2.9 لتر، توربيدي "فلات 6" بسرعة قصوى تصل لـ198 ميلا في الساعة.

وجاء ضمن القائمة من ماركة فيراري طراز 208 GTB، الذي طرح بمحرك فئة V8 بسعة 2.0 لتر فقط، وظهر هذا الطراز في فترة الثمانينيات.

ثم جاء ضمن القائمة، طراز 037 Stradale من ماركة "لانسيا"، الذي طرح بمحرك متواضع رغم كونه طرازا رياضيا، وكان المحرك 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر وينتج قوة "208 أحصنة"

ومن جاجوار، جاء طراز C-X75، الذي كان يتوفر بمحركين، الأول سوبر تشارج 4 أسطوانات، والثاني توربيني بسعة 1.6 لتر فقط.

وفي ختام القائمة، جاء طراز بي إم دبليو i8 الكهربائي الرياضي الذي طرح بمحرك صغير بسعة 1.5 لتر 3 أسطوانات بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية.



