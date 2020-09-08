بالصور.. بي إم دبليو تنافس تسلا بـ9 موديلات جديدة

تخطط شركة بي إم دبليو لقيادة سوق السيارات الكهربائية الفترة المقبلة عبر 9 فئات جديدة ستطرحها بالأسواق خلال عشر سنوات، لتنافس العملاق الأمريكي المتخصص تسلا.

وكشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، تفاصيل هذه الموديلات، وفي البداية جاء طراز i1 الذي تطرحه الشركة الألمانية ضمن موديلات الفئة الأولى، بمحرك FAAR وأبرز منافسيه بالسوق فولكسفاجن وتسلا.

وجاء بالقائمة طراز iX1 الذي تطرحه بي إم دبليو كجيل ثالث لطرازها X1 ضمن فئة SUV، عام 2022.

ثم جاء طراز i3، الذي سيطرح بمنظومة محرك مشابهة لتلك التي يطرح بها طراز بي إم دبليو i4، مع منحه التصميم الهيكلي الخارجي لموديلات الفئة الثالثة.

وأقرب طراز للطرح ضمن هذه القائمة، هو طراز iX3، الذي يطرح عام 2021 المقبل ضمن فئة SUV بنظام قيادة دفع خلفي، يدعمه الجيل الخامس من أنظمة القيادة الكهربائية من بي إم دبليو.

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ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز i4 الذي يطرح كجيل ثاني من موديلات "جران كوبيه" التابعة للفئة الرابعة من موديلات بي إم دبليو.

وذكر موقع "أوتو كار"، أن بي إم دبليو تطرح هذا الطراز لمنافسة طراز تسلا موديل 3.

وجاء ضمن القائمة طراز i5 من الجيل الثامن لموديلات بي إم دبليو الفئة الخامسة. وذكر موقع "أوتو كار"، أن هذا الطراز سيطرح في 2023، وأبرز المنافسين فولكسفاجن ID Vizzion وطراز مرسيدس بنز EQE.

ثم طراز بي إم دبليو iX5 الذي تجرى عملية تصنيعه حاليا تمهيدا للكشف عنه خلال عام 2021 ضمن فئات SUV، والذي ستمد بطارياته المحرك بالطاقة بمعدل 110 كيلوات في الساعة، كما ستمنح الشركة البافارية هذا الموديل تقنية القيادة الذاتية من المستوى الثالث.

من بعده جاء ضمن قائمة "أوتو كار"، طراز بي إم دبليو i7، الذي يطرح ضمن موديلات الفئة السابعة، ومن المقرر أن يطرح عام 2022 بمنظومة محرك مشابهة للتي تطرح بها موديلات i5 و iX5.

وفي ختام القائمة، جاء طراز بي إم دبليو iX7 الذي يتوقع طرحه خلال عام 2025.



