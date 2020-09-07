تعرف على آلية استرجاع قيمة المخالفات المسددة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع استفسار لأحد المتابعين بشأن آلية استرجاع مبالغ المخالفات المسددة بعد قبول الاعتراض عليها. وجاء في الاستفسار: “لو سمحت أنا دفعت مخالفة وبعدها عملت اعتراض والاعتراض اتقبل والمخالفة حذفت، كيف أقدر أسترجع مبلغ المخالفة؟”، ليرّد الحساب الرسمي للمرور قائلاً: “يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد”.

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