تعرف على شروط مبايعة السيارات إلكترونياً عبر منصة أبشر

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الشروط الخاصة بخدمة مبايعة السيارات للمقيمين عبر منصة أبشر الإلكترونية. حيث اشترطت إدارة المرور أن تكون هذه المبايعات للسيارات الخصوصي فقط، كما يجب ألا يمتلك المقيم أكثر من سيارتين، كما يجب أن تكون السيارة مكونة من 8 مقاعد أو أقل. ويُمكنك إجراء المبايعة إلكترونياً من خلال الخطوات التالية: ادخل على منصة “أبشر”.

اختر قبول أو رفض طلب المبايعة.

قم بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي.

فور وصول الحوالة سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم السيارة.

يُسجل البائع الدخول على منصة “أبشر”.

يختار إتمام المبايعة ونقل الملكية.

سيتم نقل السيارة إلى ملكية المشتري بعد إتمام العملية.

تحويل ثمن البيع إلى حساب البائع.

قيام المشتري بالتأمين على السيارة.

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