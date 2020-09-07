تصميم تخيلي لتويوتا 86 الجيل الجديد 

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الخليج ٣٦٥ نت – تويوتا تعمل حالياً على تطوير الجيل الثاني الجديد من 86 الرياضية، والتي ستشارك المحركات والمنصة والداخلية مع سوبارو BRZ الرياضية القادمة ضمن التعاون المستمر بين الشركتين.
وقد ظهرت 86 الجديدة في صور تجسسية منذ أسابيع أثناء اختبارها لأول مرة في ولاية ميشيجان الأمريكية، والآن نرى صور توقعية مثيرة للاهتمام من زملائنا في موقع موتور 1.
التصميم يبدو أنيقاً مع شبك أمامي كبير نسبياً وتصميم خارجي مبسط ومباشر.. وقد أكدت تقارير أن الجيل الجديد سيتم تسميته GR 86، وهي إشارة إلى مشاركة فريق “GR” للسباقات داخل تويوتا في عملية التطوير، كما ستحصل السيارة على تحديثات للأداء ومستويات القوة مع بقاء المحرك بالتنفس الطبيعي.
وسيتم تدشين تويوتا GR 86 الجديدة كلياً في منتصف 2021 مع طرحها في نهاية العام القادم كموديل 2022.
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