مرسيدس مايباخ ستحصل على نسخ كهربائية قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر صانعات السيارات في الاتجاه بثبات نحو الموديلات الكهربائية.. فورد تعمل على F-150 بيك أب كهربائية، وجاكوار قد تتخلى بالكامل عن محركات البنزين والديزل، وحتى بي ام دبليو التي اشتهرت بمحركات 6 سلندر الأيقونية، تطرح المزيد من الموديلات الكهربائبة كل عام.

ويستمر نفس التوجه داخل مرسيدس، مع تصريح المدير التنفيذي لدايملر المالكة لمرسيدس، أولا كالينيوس، أن الشركة قد تطرح نسخ كهربائية لسيارات مايباخ الأكثر فخامة.

كالينيوس صرح بالتالي: “يوجد مجال للتطوير الكهربائي داخل علامة مايباخ.. منصتنا الكهربائية تعطينا الكثير من الفرص”.

وعند سؤاله عن الربحية، أشار كالينيوس إلى أن السيارات الأغلى ثمناً في مجال الشركة مثل إس كلاس الجديدة تولد هوامش ربحية قوية رغم الاستثمارات الهائلة في التقنيات الجديدة، وهو ما تأمل مرسيدس بتحقيقه في مايباخ الكهربائية.

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