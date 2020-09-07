الإمارات تخالف السائقين الذين يقودون ببطء

الخليج ٣٦٥ نت – شددّت الإدارة العامة للمرور في دولة الإمارات على مخالفة قيادة السيارة ببطء، مشيرة إلى تسجيل مخالفات بحق 626 سائق خلال العام الماضي؛ لقيادتهم سياراتهم على الطريق ببطء.

كما نوهّت وزارة الداخلية الإماراتية إلى تجنب القيادة أقل من الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق، والالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة، وكان قد طالب سائقون بتشديد عقوبة السير البطيء، لأنه يتسبب في عرقلة حركة المرور وقد يؤدي إلى وقوع حوادث، وبالفعل تمت مضاعفة قيمة غرامة هذه المخالفة من 200 درهم إلى 400 درهم في 2017.

كما طالب السائقون أيضاً بتحديد سرعات لكل مسار وإلزام جميع السيارات بهذه السرعات؛ تفادياً للبطء عند القيادة والذي غالباً ما يكون بسبب استخدام السائق للجوال، أو عدم معرفة خط السير، وربما قلة خبرة بعض السائقين المبتدئين.