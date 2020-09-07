نيسان ايجيبت تقدم مواصفات واسعار جوك  في مصر

قدمت شركة نيسان ايجيبت خلال حفل افتراضي عبر الإنترنت ، الجيل الثاني من سيارة الدفع الرباعي Juke رسمياً في مصر.

نيسان جوك 2021

وحضر حفل الإطلاق مسؤولو نيسان ايجيبت ، برئاسة مايك ويتفيلد ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت ، ورامي محارب ، مدير قطاع الاتصالات التسويقية ، وطارق مصطفى ، مدير عام التسويق.

قدمت جوك بنسختين أساسيتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 348 ألف و500 جنيه، تصل إلى 372 ألف و500 جنيه للفئة الثانية، كما تقدم نيسان فئة إضافية من النسخة الثانية مجهزة بفرش داخلي من لونين بثلاثة خيارات هما –الأسودx أبيض، أسودx الكنتارا، أسود x أحمر، مع إضافة 7 آلاف جنيه لهذه النسخ لتقدم مقابل 379 ألف و500 جنيه.

Advertisements

قدمت Juke في مصر محرك DIG-T 3 أسطوانات بشاحن توربيني بسعة 1000 سم مكعب بقوة 117 حصان ، وعزم دوران أقصى يبلغ 180 نيوتن. أمتار عند 1750 دورة في الدقيقة ، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي DCT بسبع سرعات ، ويقدم Juke ثلاثة أوضاع للقيادة ، بما في ذلك الوضع الرياضي والاقتصادي.

يقدم الجيل الثاني من Juke عجلات رياضية بقياس 17 و 19 بوصة ، وشاشة ترفيهية تعمل باللمس مقاس 10 بوصات تتصل بـ 8 مكبرات صوت بنظام BOSE ، وتوفر شاشة معلومات مقاس 7 بوصات.

وسائل الأمان للجيل الجديد من Juke هي ميزة قياس ضغط الإطارات، مع أنظمة فرامل ABS-EBD-VDC، بالإضافة إلى 6 وسائد وستائر هوائية ، وأجهزة استشعار أمامية وخلفية لركن السيارة ، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية.