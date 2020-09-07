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الخليج ٣٦٥ نت – نستمر بتلقي معلومات هامة عن جيب جراند واجونير الفاخرة، حيث علمنا منذ أيام الأسعار التقديرية للسيارة، والتي تتراوح بين 60,000 دولار (225,000 ريال) لنسخة واجونير وتصل إلى 100,000 دولار (375,000 ريال) لجراند واجونير بجميع الخيارات.
والآن أكدت جيب على تطوير نسخة قاعدة عجلات طويلة لجراند واجونير بهدف منافسة كاديلاك اسكاليد ESV بالشاسيه الطويل، وستنطلق مع النسخة القياسية في 2022.
وبينما اعتمدت النسخة الاختبارية لجراند واجونير على محرك هجين بالقابس، سنرى محركات بنزين وديزل بجانب المحرك الهجين في الموديل النهائي بجميع فئاته.
كانت هذه تفاصيل خبر جيب جراند واجونير ستحصل على نسخة قاعدة عجلات طويلة لمنافسة اسكاليد ESV لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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