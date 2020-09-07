تعرف على شركة جيتور للسيارات الصينية الفاخرة ووكيلها في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – مما لاشك فيه أنه خلال السنوات اﻷخيرة قدمت الشركات الصينية مجموعة متميز من السيارات تحت العديد من العلامات التجارية المختلفة، وأحد هذه العلامات البارزة هي جيتور.

وجيتور هي العلامة الفاخرة لشركة شيري المملوكة للحكومة الصينية، وتهدف شركة شيري من خلال جيتور إلى إطلاق سيارات أس يو في ذكية وفخمة.

ويعود أصل تسمية جيتور إلى مقطعين هم جي” jet” وتور “tour”، التي تعني السفر المريح، أما كلمة جيتور نفسها فهي موجودة في الأدب الصيني الكلاسيكي وتشير إلى صاحب المهنة الناجحة.

يذكر أن شركة شيري هى واحدة من أسرع شركات السيارات نمواً فى العالم، حيث استطاعت الشركة بيع أكثر من 750 ألف سيارة، لتضع قدمها بقوة في سوق السيارات العالمي.

وتمتلك شيري مجموعة من أكبر مصانع وخطوط إنتاج السيارات والمحركات في أكثر من 20 دولة من ضمنهم مصر وتركيا وماليزيا وروسيا، هذا بجانب شراكتها مع فولكس واجن وجاكوار لاندروفر حيث يتم إنتاج طرازات لكل من لاند روفر وجاكوار داخل منشأة مشتركة تقع في الصين، وكانت رنج روفر ايفوك هي أولى ثمار التحالف.

هذا ويبدو أن شركة جيتور تسير على خطى الشركة الأم، فعلى الرغم من حداثة العلامة الصينية الفخمة التي ظهرت لأول مرة في عام 2018، إلا أنها استطاعت تثبيت أقدامها في الأسواق الصينية العام الماضي عبر بيع 138,950 سيارة وبنسبة نمو تجاوزت 200% مقارنة بعام 2018.

والجدير بالذكر أنه قد أعلنت شركة سعيد محمد البسامي الوكيل الحصري لسيارات جيتور في المملكة العربية السعودية في وقت سابق عن توافر طرازين للأسواق السعودية، الأول X70 والثاني X70S، وهما يتميزان بتصميم ملفت للأنظار مع تقنيات متطورة ومساحة رحبة تناسب الباحثين عن سيارات عائلية مريحة.

جيتور X70

وهي اس يو في أنيقة، تتسم بالهدوء والرحابة من الداخل، وحرصت جيتور على تزويد السيارة بقاعدة عجلات كبيرة للمزيد من الراحة في الداخل، بالإضافة إلى العديد من المميزات مثل شاشة نظام معلوماتي ترفيهي قياس 10 إنش مع مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق، ولا ننسى الإشارة إلى أنظمة الامان والسلامة في السيارة والتي تؤهلها لأن تكون سيارة عائلية بإمتياز.

جيتور X70S

وهي النسخة الرياضية العائلية من X70، وتقدم السيارة مستويات معتبرة من الفخامة في الداخلية مع تصميم خارجي جذاب وأنيق، حيث تأتي مع شاشة نظام معلوماتي قياس 10.2 إنش بالغضافة إلى لوحة معلومات قياس 12 إنش، هذا بجانب العديد من عوامل الرفاهية المكيف الاوتوماتيكي ذو الفتحات الخلفية، والمقود متعدد الإستخدامات وغيره الكثير.

صور جيتور X70:

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صور جيتور X70S: