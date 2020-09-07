وصول تويوتا لاندكروزر 2021 إلى السعودية “صور ومعلومات”

الخليج ٣٦٥ نت – وأخيراً وصلت أول دفعة من تويوتا لاندكروزر موديل 2021 إلى السوق السعودي. حصل موديل 2021 على تحديثات خارجية بسيطة جداً تشمل لون جديد وتحسينات بالشبك والصدام، مع استمرار الداخلية بدون تغييرات ملحوظة. المحركات تستمر بدون تغييرات بأربعة خيارات هي كما يلي: بنزين 4 لتر 6 سلندر بقوة 271 حصان وعزم 385 نيوتن متر وقير 5 سرعات

بنزين 4.6 لتر 8 سلندر بقوة 304 حصان وعزم 439 نيوتن متر وقير 6 سرعات

بنزين 5.7 لتر 8 سلندر بقوة 362 حصان وعزم 530 نيوتن متر وقير 8 سرعات

ديزل 4.5 لتر 8 سلندر بقوة 232 حصان وعزم 615 نيوتن متر وقير 5 سرعات وحسب زيارة فريق الخليج ٣٦٥ نت مؤخراً إلى وكالة عبداللطيف جميل، فإن سعر لاندكروزر موديل 2020 يبدأ من 207,345 ريال ويصل إلى 355,350 ريال بأعلى فئة بما يشمل ضريبة 15%، ولا نتوقع وجود اختلافات تذكر لموديل 2021. الجدير بالذكر أن لاندكروزر الجيل الجديد سيتم الكشف عنه في ربيع 2021، وسيأتي بتغييرات جذرية بالخارجية والداخلية مع شاصيه جديد وإلغاء محرك 8 سلندر. Advertisements

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