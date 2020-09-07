أودي تطلق أيقونتها Q2 الجديدة في أكتوبر.. بقسمات رياضية

تستعد شركة أودي لإطلاق الموديل الجديد من أيقونتها Q2، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم بسعر يبدأ من 25 ألف يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة المدمجة Q2 الجديدة تظهر بطول 4.21 متر، مع عرض 1.79 متر، وارتفاع 1.54 متر. وتتراوح سعة صندوق الأمتعة بين 405 و1050 لتر من الأمتعة.

وتتمتع السيارة الجديدة بقسمات رياضية على المصدم، ووحدات الكشافات العاملة بتقنية ليد، كما تتوفر للسيارة كشافات ليد-ماتريكس، وعجلات قياس 19 بوصة، وآلية كهربائية لفتح الباب الخلفي.

وعلى المقصورة الداخلية تظهر بعض التحديثات البسيطة على مقبض ناقل الحركة والفرش، الذي بات يمنح شعورا أكثر راحة وحيوية. وتزدان المقصورة الداخلية براديو رقمي، وقمرة رقمية قياس 12.3 بوصة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين تربو بقوة 150 حصان/250 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، كما يتوفر للسيارة ناقل الحركة الأوتوماتيكي S-Tronic من سبع سرعات. ويتراوح معدل استهلاك الوقود بين 5.1 و5.4 لتر/100 كلم.

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وتراجعت مبيعات شركة أودي الألمانية للسيارات خلال النصف الأول من العام الجاري 29 %،بعد أن تأثرت الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، ذكرت أودي أنها باعت نحو 707 آلاف سيارة خلال أول ربعين - 6 أشهر- من عام 2020 بتراجع نسبته 22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت قيمة المبيعات 20.5 مليار يورو "24.3 مليار دولار".

وتكبدت الشركة خسائر تشغيلية بقيمة 750 مليون يورو خلال الفترة نفسها، وأرجعت أسباب هذه الخسائر إلى فترة إغلاق المصانع والمتاجر، بالتزامن مع تراجع الطلب من المستهلكين خلال فترة تفشي الجائحة.

وكانت "أودي" حققت أرباحا تشغيلية في النصف الأول من العام الماضي بقيمة 2.3 مليار يورو.

وقالت أودي إن حجم الطلب على سياراتها في أوروبا تراجع بنسبة 37%.