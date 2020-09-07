ماكلارين 765LT معروضة الآن لدى الوكيل السعودي ومتاحة للطلب

الفصل التالي من قصة ماكلارين “لونج تيل” بالكشف عن 765LT الجديدة عالمياً.

765 حصانًا و 800 نيوتن متر من محرك ماكلارين V8 بالشاحن المزدوج التوربيني يتيح التسارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة في 2.7 ثانية ؛ 0-100 كم / ساعة (62 ميل / ساعة) في 2.8 ثانية ؛ 0-200 كم / ساعة (124 ميل / ساعة) في 7.2 ثانية

الأخف وفقٍا لمواصفات LT: فيبلغ وزنها 1،229كجم فقط أي 80كجم أقل من 720S كوبيه التي يبلغ وزنها 1،339 كجم (وزن DIN) ما يجعل منها الأخف بفئة الوزن الصافي – بأقل من 50 كجم مقرنةً بمنافسيها.

حزمة LT الإيروديناميكية الجديدة، مصممة كليًا من ألياف الكربون: قاسم الهواء الأمامي، والصدام الأمامي الأمامي، والأرضية الأمامية، والزوائد الجانبية، والصدام الخلفي، قاسم الهواء السفلي، والجناح الخلفي “Longtail” الأكبر.

تم تحسين التروس من أجل استجابة الخانق – ما يعني تسارع أسرع في التروس بنسبة 15٪ من 720S وأسرع دورات في أي طراز من طرازات ماكلارين سوبر.

تتحد أقراص الكربون والسيراميك ، والفرجار من McLaren Senna وقنوات التبريد ذات الفرجار المتكامل المستوحاة من الفورمولا 1 لإحساس رائع بدواسة الفرامل وقوة توقف خيالية.

عادم رباعي المخارج من التيتانيوم يوفر “مسار صوتي الخاص بـ LT” ، بالإضافة إلى انخفاض الوزن بنسبة 40٪ مقارنة بأي نظام صلب مماثل.

765 سيارة فقط مرقمة بشكل فردي ومتوفرة لطلب العملاء عالميًا

الخليج ٣٦٥ نت – تم الكشف عن سيارة ماكلارين 765LT، الأخف وزناً والأكثر قوة مع مستويات أعلى من الأداء على كل من الطرقات والحلبات ، باعتبارها الأحدث في سلسلة سيارات ماكلارين “Longtail” وأكثر طرازات LT تطوراً وتفاعلاً على الإطلاق من ماكلارين أوتوموتيف.

تفتح سيارة 765LT فصلاً جديدًا في قصة Longtail التي بدأت مع سيارة السباق McLaren F1 GTR في التسعينيات وترتقي إلى مستويات جديدة من السمات التي تدعم كل LT: تفاعل السائق ، والديناميكيات التي تركز على حلبات السباق ، والوزن المنخفض ، والديناميكا الهوائية المحسّنة ، زيادة القوة. كما تم الوفاء بوعد LT بأن تكون “حصرية لعدد قليل” ، بأسطول يتكون من 765 سيارة فقط مرقمة بشكل فردي متاحة عالميًا لطلب العملاء.

تعد تقنيات ألياف الكربون المتقدمة وألواح هيكل LT المصممة خصيصًا من ألياف الكربون والميزات الديناميكية الهوائية هي الأساس لخفض الوزن بمقدار 80 كجم (DIN) مقارنةً بـ S720.

بالتناغم مع قوة PS765 حصانًا وعزم دوران 800 نيوتن متر من محرك ماكلارين V8 سعة 4.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج، وجير ناقل الحركة المُحسَّن من أجل تسارع مذهل داخل التروس، ونوابض ومخمدات تعليق خاصة بـ LT، وهذا هو جوهر هذه السيارة الرائعة من أجل تجربة قيادة مثالية تقدمها 765LT الجديدة.

“يعتبر طراز 765LT أكثر طراز LT تطورا وإثارة على الإطلاق من ماكلارين أتوموتيف.

الأداء المذهل والمستويات المدهشة من الاستجابة مع السائق – نتيجة لمئات الإجراءات والتجارب الهندسية التفصيلية التي تم اتخاذها لضمان أنقى اتصال ممكن بين السائق والسيارة – هذه هي السمات البارزة لسيارة LT التي تم تطويرها بتصميم أحادي التفكير لتوفير قيادة غامرة بالكامل للمحظوظين الذين يحصلون على واحدة من 765 سيارة متاحة لطلب العملاء “.

مايك فلويت، الرئيس التنفيذي لماكلارين أوتوموتيف

القدرة الديناميكية والدقة لـ 765LT على كلا من الطرق والحلبات هي ببساطة رائعة، حيث ترتقي بأداء الحلبة إلى آفاق جديدة وتجعل القيادة على الطرق ممتعة. حيث يتم ضمان رضا السائق من خلال مستويات مدهشة من التفاعل بين السائق والسيارة، وذلك نتيجةً للتركيز المطلق على تقديم ملاحظات وتواصل لا مثيل لهما. كما تحافظ عجلة القيادة 765LT على مساعد مكلارين الكهروهيدروليكية المتميز، ولكن تم تحسينه بشكل أكبر مع نسبة أسرع وجير أكثر صلابة للحصول على استجابة أوضح للسائق.

يعتبر الأداء الديناميكي الهوائي لـ 765LT الأساس لقدرات السيارة على المسار، ولكنه يؤثر أيضًا على سلوكيات القيادة على الطرق عالية السرعة. يعمل قاسم الهواء الأمامي الممتد والجناح الخلفي النشط الممدود جنبًا إلى جنب مع أرضية من ألياف الكربون وشفرات أبواب فريدة وقاسم الهواء الخلفي الموسع والممتد لتوفير قوة سفلية ديناميكية هوائية أكبر بنسبة 25٪ من تلك المتوفرة لسائق 720S ، مما يضيف بُعدًا إضافيًا للأداء الديناميكي الهوائي الممتاز.

يمكن ضبط خصائص صندوق التروس ونظام التعليق من خلال إعدادات الوضعين (الراحة)Comfort أو Sport و Track (الرياضي وحلبة السباق) باستخدام إعدادات نقل القوة والتحكم ضمن لوحة Active Dynamics المعروفة لدى ماكلارين. كما تمتاز بأداء هائل للفرامل، يقدمه أحدث جيل من أقراص الكربون والسيراميك، إلى جانب مكابح من ماكلارين سينا​​، مما يوفر إحساسًا دقيقًا بالدواسة وقوة توقف مذهلة. كما يعمل نظام تبريد المكابح المتكامل المستوحى من الفورمولا 1 على توفر هواءًا باردًا إلى المكابح والأقراص الأمامية، مما يقلل درجات حرارة في الفرامل بنسبة تصل إلى 50 درجة أثناء القيادة على حلبات السباق ويضمن الحفاظ المثالي على تناسق الإحساس بالدواسة وأداء المكابح المباشر.

يعتبر طراز 765LT الجديد الأقوى من ماكلارين LT وأكثرها استجابة حتى الآن. يوفر محركها من طراز ماكلارينV8 M840T بسعة 4.0 ليتر بقوة قصوى تبلغ 765 حصانًا بـ 7500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 800 نيوتن متر (590 رطل قدم) عند 5500 دورة في الدقيقة. تم تحسين صندوق التروس من أجل التسارع، مما يوفر استجابة فورية تقريبًا للخانق ويساهم في زيادة أرقام قياسية لتسريع السيارة: 0-100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) في 2.8 ثانية (0-60 ميل في الساعة في 2.7 ثانية) و 0-200 كم / ساعة ( 124 ميل في الساعة) في 7.2 ثانية. كما يتم تعزيز اتفاعل السائع مع المركبة بشكل أكبر من خلال العادم الفريد المصنوع من التيتانيوم بالكامل والمخرج الرباعي. محمل بشكل محكم ومصمم لتقليل الوزن، فنظام العادم لا يحتوي على تشطيبات أنبوب العادم لإضافة الوزن.

تعتبر فلسفة التصميم والهندسة خفيفة الوزن التي تتبعها ماكلارين في جميع سياراتها أكثر أهمية في طراز حيث .LT حقق مهندسو ماكلارين توفيرًا بمقدار 80 كجم (DIN) مقارنةً بسيارة 720S الكوبيه فائقة الخفة، وذلك من خلال التصميم وفقًا لتقليل الوزن في كل فرصة. يعيد الموديل 765LT تعريف الفئة من خلال 622 حصانًا للطن بأخف وزن جاف، ويتفوق على المنافسين بأكثر من 50 حصانًا للطن.

تم تحقيق الخفة في الوزن من خلال الاستخدام المكثف لألياف الكربون – وهي مادة تشتهر فيها شركة ماكلارين – وخبرتها في ألواح ومكونات الهيكل، بالإضافة إلى تحسين مجموعة نقل الحركة (الجير) وأجزاء الهيكل، وحذف ميزات الراحة والملاءمة (على الرغم من أن من الممكن تفضيلها وإضافتها دون أي تكلفة إضافية – عند الرغبة).

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بالإضافة لكونها أقوى ماكلارين LT على الإطلاق، تعتبر سيارة 765LT الجديدة الأكثر تطورًا من الناحية البدنية. حيث يعتبر قرب القاسم الهوائي الأمامي من الأرض بسبب انخفاض ارتفاع الركوب الأمامي بمقدار 5 مم يزيد من جرف السيارة لخلق المزيد من القوة السفلية الأمامية. تم إطالة مقدمة السيارة بمقدار 48 مم، حيث يتحرك كل من القاسم الهوائي الأمامي والموزع الأمامي للأمام. يمتد الجناح الخلفي النشط “Longtail” الجديد إلى الخلف بمقدار 9 مم إضافية، ويضيف التغييران معًا 57 مم من الطول الإجمالي للسيارة.

تعد قمرة القيادة في 765LT الجديدة مزيجًا جذابًا من المساحة الداخلية الواسعة وبيئة قيادة الممتازة، حيث بمزج كلًا من جمالية مضمار السباق ورفاهية السيارة الخارقة تم خلق أجواء مثالية من التكنولوجيا المتطورة والحرفية عالية المستوى في بيئة يحددها تركيز السائق.

كما تتوفر مجموعة كبيرة من خيارات التخصيص السيارة، من الألوان الخارجية الفريدة والجلد الناعم إلى نظام صوتي عالمي المستوى، في حين يمكن للعملاء الذين يرغبون في استكشاف مواصفاتهم الفريدة أن يلجؤوا إلى نظام ماكلارين الخاص (MSO) للحصول على خيارات أكبر.

على العملاء المهتمين بطلب أحد 765 نموذجًا من طراز ماكلارين 765LT الاتصال بممثلي ماكلارين، وللمزيد من المعلومات حول LT الجديدة يرجى زيارة https://cars.mclaren.com/en/super-series/765lt.