بتصميم ثوري.. هيونداي تقدم الجيل الرابع من أيقونتها توسان

كشفت شركة هيونداي موتورز عن أولى الصور لسيارتها توسان 2021 الجديدة، التي تأتي بتصميم ثوري جديد تماما.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارة الجيل الرابع تأتي بتصميم خارجي يمتاز بالديناميكية وتناسق المسافات بدقة كبيرة، ويعطي انطباعا فريدا مليئا بالجرأة بالإضافة إلى نظام إضاءة عصري غير مسبوق.

كما تتمتع السيارة الجديدة بقمرة قيادة مزدوجة جديدة ومطورة بالكامل وبشكل ملموس توفر لمستخدميها والعملاء تجربة مميزة تتسم بالابتكار والتقنية العالية وتعكس روح توسان الرائدة، والتي تجعل منها واحدة من أشهر السيارات عالميا في فئتها.

وصممت هيونداي نقلة جيلها الرابع من توسان مع تجهيزها بالعديد من الخصائص والصفات المتطورة؛ فلأول مرة سيتوفر تصميمان وقياسان مختلفان لنفس السيارة في فئة C-SUV تحت نفس الاسم.





وبهذه المناسبة أعرب نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي، سونغ يوب لي قائلا:" إن الجيل الرابع من سيارات توسان سيكون مختلفا تماما ومحدثا بالكامل، خصوصا مع هوية هيونداي ومفهومها للتصميم الرياضي الحسي Sensuous Sportiness، والذي يركز على منح تجربة قيادة مليئة بالشغف لعملائنا..

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كما روعي في تصميم السيارة أن يكون أكثر إبداعا وجمالا؛ فالسيارة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في فئة سياراتC-SUV، وترفع من معايير هذه الفئة ولتعكس ريادة توسان عالميا في واحد من أكثر القطاعات تنافسية".

هيكل خارجي جديد

يطلق مصممو هيونداي على الهيكل الخارجي الجديد للطراز الجديد من توسان "parametric dynamics"، ذلك أن سطحه يشبه خطوط وحواف الجوهرة، مما يعطي انطباعا فريدا بالتغيير عند رؤيتها. كما تمت إضافة نظام إضاءة مخفية لتتناسب مع المفهوم الديناميكي المتري للتصميم الجديد، وتندمج المصابيح المبتكرة من هيونداي DRLs (مصابيح القيادة النهارية) بشكل انسيابي مع الشبكة الأمامية، التي تشبه الجوهرة، والتي تظهر فقط حين تشغيلها.





كما يأتي الهيكل الجديد لتوسان أكبر وأعرض عن الطرازات السابقة، مع مقدمة سيارة أطول، مما يعطيها طابع سيارات "الكوبيه" بشكل انسيابي، وتتزين جوانب السيارة بتصاميم مبتكرة توحي بالحركة المستمرة للسيارة حتى وهي في حالة توقف. وتندمج التصاميم والأشكال الرياضية مع أقواس الإطارات المعدنية، مما يعطيها مظهرا قويا وديناميكيا في آن واحد. ويضيف الكروم على الجوانب طابعا جريئا وأكثر جاذبية، ويلفت الانتباه لتفاصيل تصميمها الفريد من نوعه.

واجهة متكاملة

تعطي المقصورة الداخلية الجديدة لسيارة توسان انطباعا بالتنظيم والدقة، تماما كالدخول إلى غرفة مرتبة بشكل أنيق، فراحة العملاء أهم أولويات هيونداي.





وأدى تطوير توسان 2021 إلى دمج الوظائف المختلفة لشاشات العرض داخل السيارة لتكون باللمس، بحيث أعيد تصميم لوحة القيادة على نحو ناعم بدون بروز، لتكون أكثر سلاسة في الاستخدام وانسيابية وأسهل لقراءة المعلومات من عليها أثناء قيادة السيارة. وتحيط خطوط فضية بالواجهة الأمامية وتتحرك في نعومة وصولا للمقاعد الخلفية في السيارة لتعطي فخامة على المقصورة الداخلية.