بيجو تقدم أيقونتها 3008 الجديدة.. سيارة الأراضي الوعرة

كشفت شركة بيجو النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها 3008، التي تنتمي لفئة سيارات الأراضي الوعرة المدمجة.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الجديدة تأتي بتصميم أكثر أناقة وجاذبية، وتعتمد على عدادات رقمية مع خيارات إعدادات أكثر، وشاشة لمسية كبيرة.

كما تزخر السيارة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل نظام الرؤية الليلية المعتمد على كاميرا بالأشعة تحت الحمراء، ومنظم مسافة الأمان ونظام التعرف على الإشارات المرورية والمارة والنظام الفعال للحفاظ على حارة السير.

ويتوفر للسيارة الفرنسية محرك بنزين بقوة 96 كيلووات/131 حصانا أو 133 كيلووات/181 حصانا ومحرك ديزل بقوة 96 كيلووات/131 حصانا.

ويتسع برنامج دفع السيارة بنسخ الدفع الهجين Plug-in المعتمدة على محرك بنزين سعة 1.6 لتر.

وتصل نسخ الدفع الهجين إلى مدى السير 60 كلم، كما تبلغ قوة النظام 165 كيلووات/225 حصانا أو 220 كيلووات/300 حصان. ويتوفر من نظام الدفع الهجين هذا نسخ الدفع الرباعي.

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ولم تكشف الشركة الفرنسية عن سعر السيارة الجديدة حتى الآن.

أرباح رغم أضرار كورونا

ونهاية شهر يوليو/تموز الماضي، أعلنت مجموعة "بي.إس.إيه" الفرنسية لصناعة السيارات تسجيلها ربحا في النصف الأول من عام 2020 على الرغم من انخفاض مبيعاتها بنسبة 46% بسبب تأثير وباء كورونا.

وقالت المجموعة، التي تنتج سيارات بيجو وسيتروين وأوبل، إن نصيبها من الدخل الصافي في النصف الأول بلغ 595 مليون يورو (697 مليون دولار)، مقابل 1.83 مليار يورو في النصف الأول من عام 2019.

وبلغت الأرباح التشغيلية 482 مليون يورو، مقابل 2.49 مليار يورو في النصف الأول من عام 2019. وبلغت الإيرادات 25.12 مليار يورو مقابل 38.34 مليار يورو .

وقال كارلوس تافاريس رئيس "بي.إس.إيه" في بيان "نتيجة النصف الأول هذه تثبت مرونة المجموعة، نتيجة لست سنوات متتالية من العمل المكثف لزيادة خفة الحركة لدينا وخفض نقطة التعادل لدينا".

وأفاد تافاريس بأن الشركة "عازمة على تحقيق انتعاش قوي في النصف الثاني من العام".

وقال إن الاندماج مع الشركة الإيطالية الأمريكية فيات كرايسلر يجب الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2021. وسوف تسمى المجموعة المدمجة "ستيلانتيس"، ولكن لن يتم تغيير العلامات التجارية الحالية للشركتين.