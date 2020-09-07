الإمارات تدين هجوماً إرهابياً استهدف رجلي أمن في تونس المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/9/7 12:05 م بتوقيت أبوظبي
استنكرت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في سوسة التونسية، وأدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم الإثنين، إن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.
وتعرض عنصرا أمن تابعان لسلك الحرس التونسي صباح الأحد لعملية دهس من قبل أربعة إرهابيين بواسطة سيارة في مفترق "أكودة القنطاوي" سوسة وسط شرق البلاد.
وإثر ذلك تم تمشيط مكان العملية ومحاصرة العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النار معها، ما أسفر عن القضاء على ثلاثة عناصر والقبض على رابع.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، إن الشعب "لم تعد تخفى عليه خافية"، واصفاً من يريد تغيير المشهد السياسي عن طريق الإرهاب بأنه "واهم".
وقال سعيد، في تصريحات إعلامية: "العمليات الإرهابية والإجرامية لن تربط التونسيين، وواهم من يريد أن يرتب من خلال هذه العمليات أوضاعا سياسية جديدة، لأن الشعب لم تعد تخفى عليه خافية".
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