تُطرح مطلع 2021.. تعرف على مواصفات الفئة S الجديدة من "مرسيدس"

كتب: باسل الحلواني

تستعد شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، لطرح الفئة S الجديدة، في الأسواق مطلع العام القادم، بتحسينات شاملة على الأنظمة الإلكترونية الذكية ومعدلات الاستهلاك والأداء الديناميكي.

وبحسب الشركة التابعة لمجموعة دايملر الألمانية فإن النسخة الجديدة من السيارة الفارهة الشهيرة تتميز بالرحابة بفضل زيادة الطول، إضافة إلى طول قاعدة العجلات، كما تتميز السيارة، التي تتوفر في الطولين 5.18 و5.29 متر، بوزن أخف عن سابقتها.

ومع تخفيف الوزن والتصميم الانسيابي للجسم تم الاعتماد

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على نظام الدفع الهجين المعتدل لتقليل استهلاك السيارة من الوقود. وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 210 كيلووات/286 حصانا و320 كيلووات/435 حصانا.

وتصل السيارة إلى السرعة القصوى 250 كلم/س. وتستهلك أكثر نسخ السيارة اقتصادية معدل 6.6 لتر ديزل/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 163 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويعتمد الجيل الجديد على نظام الملتيميديا MBUX، وقمرة رقمية ثلاثية الأبعاد، وشاشة Head-up ضخمة، ومساعد تنبؤي يتعرف عن طريق اتجاه رؤية قائد السيارة وحركته على المرآة، التي يرغب في ضبطها وتنشيط المفتاح المعني.

ويسمح توجيه المحور الخلفي بزاوية توجيه تصل إلى 10 درجات في الخلف، مما يجعل الفئة S أكثر رشاقة عند المناورة. وبالإضافة إلى ذلك تتمتع السيارة بأنظمة راحة وأمان جديدة، منها 10 برامج تدليك ونظام صوتي فائق، مع العديد من الأنظمة المساعدة، التي تحقق خطوات متقدمة نحو القيادة الآلية، ومن المتوقع اتساع برنامج عرض السيارة بموديلات Plug-in ونسخ AMG ومايباخ.