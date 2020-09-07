كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة نيسان إيجيبت، خلال حفل افتراضي عبر الانترنت، عن أسعار الجيل الثاني من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات جوك- Juke، والتي تم طرحها رسمياً في مصر.
قدمت جوك بفئتين أساسيتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 348 ألفو500 جنيه للفئة الأولى، ويبلغ سعر الفئة الثانية 372 ألف و500 جنيه، كما تقدم نيسان فئة إضافية من النسخة الثانية مجهزة بفرش داخلي من لونين بثلاثة خيارات هما –الأسودx أبيض، أسودx الكنتارا، أسود x أحمر، مع إضافة 7 آلاف جنيه لهذه النسخ لتقدم مقابل 379 ألف و500 جنيه.
حضر حفل الإطلاق عددا من مسئولي "نيسان إيجيبت"، وفي مقدمتهم مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة، ورامى محارب مدير عام الاتصالات والعلاقات العامة، وطارق مصطفى مدير عام التسويق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرحها رسمياً.. ننشر أسعار نيسان جوك الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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