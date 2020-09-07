أطول طريق مستقيم في العالم موجود بالمملكة!

الخليج ٣٦٥ نت – سجّلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الطريق المعروف برقم (10) الذي يقع بالمملكة العربية السعودية، كأطول طريق مستقيم في العالم. ويقع الطريق رقم (10) أيضاً ضمن مجموعة طرق تُعد الأشهر حول العالم، ويربط بين الطريق السريع 75 في منطقة حرض بالطريق السريع 95 في غرب المملكة العربية السعودية، ويبلغ طوله 240 كم يخترق بهم الصحراء دون انحناءات لليسار أو لليمين، وبدون ارتفاعات أو إنخفاضات ملحوظة أيضاً.

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