موجز الخليج 365 للسيارات.. جديد مرسيدس S وسكودا تطلق SUV كهربائية

الخليج 365الإثنين 2020/9/7 01:16 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات ضمن فئات سيدان من مختلف العلامات التجارية الكبرى، من بينها طرازا تويوتا "ياريس" وهوندا "سيفيك"، اللذان يضعهما المستهلكون في كفة واحدة.
تعتزم شركة سكودا إطلاق سيارتها Enyaq iV، التي تعتمد على دفع كهربائي كامل، مطلع العام القادم بسعر يبدأ من 33 ألف و800 يورو.
أعلنت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس، الأحد، عن طرح سيارة الفئة S الجديدة مطلع العام القادم بتحسينات شاملة على الأنظمة الإلكترونية الذكية ومعدلات الاستهلاك والأداء الديناميكي.
كشفت شركة رولز رويس النقاب عن الجيل الثاني من أيقونتها Ghost، التي تنتمي لفئة موديلات الصالون الفارهة.
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