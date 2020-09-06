ماذا تفعل عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي؟ المرور يجيب

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مجموعة من النصائح الهامة وجهتهم لقائدي السيارات عند الدخول من طريق فرعي لطريق رئيسي؛ تفادياً لوقوع الحوادث. واشتملت هذه النصائح على ما يلي: القيادة بسرعة الطريق الرئيسي.

إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة.

التأكد من خلو المسار قبل الدخول.

إعطاء الأفضلية للسيارات القادمة من الطريق الرئيسي.

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