الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من النزول أو ركوب السيارات أثناء سيرها، لأن هذا يُعرّض حياتك للخطر ويربك الحركة المرورية أيضاً. كما شددّت إدارة المرور على أن هذا التصرف مخالفة مرورية تتراوح غرامتها المالية من 1000 إلى 2000 ريال، وجاء في نص التغريدة: “النزول أو الركوب أثناء سير المركبات يعرض حياتك للخطر، ويربك الحركة المرورية”.

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كانت هذه تفاصيل خبر النزول أو الركوب أثناء سير السيارة مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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