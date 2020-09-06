بورش تستعين بموظفي اودي للمساعدة بإنتاج تايكان!

الخليج ٣٦٥ نت – تتمتع بورش تايكان بشعبية كبيرة، لدرجة أن صانعة السيارات الألمانية استعانت بموظفين من شقيقتها أودي للمساعدة في إنتاجها.

الجدير بالذكر أنه عند إطلاق السيارة، توقعت الشركة بناء 20,000 نسخة خلال السنة الاولى من الإنتاج، إلا أنها استقبلت الكثير من الطلبات لتُغير هدفها إلى 40,000 نسخة.

طلبت بورش 400 موظف من أودي والذين سيبدأون عملهم في منشأة زوفنهاوزن للمساعدة في إنتاج تايكان، ومن المعلوم أن الموظفين الاوائل قد انتقلو للعمل في المنشأة منذ يونيو الماضي، ويُتوقع أن ينضم لهم المزيد في الأشهر القادمة.

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يُذكر أن بورش تايكان أثبتت نفسها كواحدة من أكثر السيارات الكهربائية المرغوبة في السوق، وهي أيضاً واحدة من أسرع السيارات، حيث أثبتت ذلك في تحديها لـ تيسلا موديل S.

تتطلع بورش إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطلب الكبير على تايكان، وذلك بالكشف عن إصدار كروس توريسمو، والذي كان من المقرر إطلاقه هذا العام، إلا أن ذلك تم تأجيله حتى 2021.