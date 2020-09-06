الوقوف أو السير ببطء في الطرق العامة مخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من بعض السلوكيات التي تدفع قائدي السيارات إلى التوقف في الطرق العامة، ما يتسبب في إرباك وعرقلة حركة السير.

وأشارت إدارة المرور إلى أن هذه السلوكيات تشمل تبادل أطراف الحديث، والاستدلال على موقع معين، أو مشاهدة حادث على الطريق، مؤكدة أن هذه التصرفات ممنوعة وتعد مخالفة مرورية.

وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الجزاءات المرورية تنص على أن عقوبة السير ببطء على نحو يعرقل الحركة على الطرق العامة، غرامة مالية تتراوح بين 100- 150 ريالاً.