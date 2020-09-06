رسمياً.. "جي بي غبور أوتو" تطلق الجيل الجديد من النترا CN7 2021

كتب: باسل الحلواني

أطلقت شركة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر، رسمياً سيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2021 الجديدة.

وقالت "جي بي غبور أوتو"، عبر بيان لها، إن الإطلاق جاء في إطار حرص الشركة للسعي الدائم نحو تقديم كل ما هو جديد وتطوير منتجاتها لإرضاء كافة احتياجات العملاء.

أكد وكيل سيارات هيونداي بمصر أن السيارة هيونداي النترا CN7 2021 حصلت على الكثير من التغييرات في التصميم الخارجي للتمييز بصرياً بينها وبين الأجيال الأخرى من النترا، حيث جاءت نسخة CN7 بشكلها ومفهومها الجديد لتضفي مفهوماً جديداً للقيادة العصرية.

أضاف البيان أن السيارة الجديدة تم طرحها في السوق المصري بسعر مناسب وإمكانيات هائلة مع التزامها بتقديم اعلى معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى العديد من الإمكانيات والمميزات التي تميزها بهوية خاصة وتدفعها لإحداث ضجة بالسوق المصري وتؤهلها لمنافسة السيارات في فئتها.

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قال إبراهيم نجيب، الرئيس التنفيذي لقطاعات السيارات الملاكي لمجموعة جي بي غبور أوتو، "إن استراتيجية المجموعة يأتي على رأس اولويتها السعي الدائم لتقديم تجربة فريدة للعملاء. لذا نعمل بجهد لإثراء السوق المصري بالطرازات الجديدة كلياً من السيارات، التي تتمتع بقدرات عالية ومميزات تكنولوجية هائلة تلائم التطور المستمر، وتحقق تطلعات عملائنا، كما اننا دائماً نراعي توفير السيارات بأسعار مناسبة لكل الفئات والقطاعات، ويأتي على رأس هذه السيارات، سيارات هيونداي التي استحوذت طرازاتها المختلفة خلال الأعوام السابقة على شريحة كبيرة من السوق المصري".

وأشار إلى أن شركة هيونداي العالمية من كبرى شركات إنتاج السيارات في العالم وأكبر شركة مصدرة للسيارات في كوريا الجنوبية، كما ان الشركة تضع السوق المصري ضمن أهم الأسواق في العالم، حيث

أنها من أكثر الشركات تفهماً للأسواق المختلفة وما يحدث بها.

توجهت هيونداي في تصميمها لهذه السيارة إلى الطابع الرياضي فجاءت السيارة بتصميم الكوبيه الرياضي المعروف لكن مع الاحتفاظ بالـ 4 أبواب، كما يعتمد تصميم السيارة الجديدة على الأشكال والأنماط الهندسية التي تخلق حساً جمالياً مميزاً. إلى جانب وجود إضاءة داخلية 64 لون، وحساس إضاءة أوتوماتيك، وحساس مطر أوتوماتيك، وشاحن لا سلكي للهاتف المحمول وفتحة سقف كهربائية.

توفر هيونداي النترا CN7 موديل 2021 أعلى مستويات الأمان، حيث تم تزويدها بعدة أنظمة تكتشف المخاطر بشكل استباقي، وتحذر السائق في حالة مخاطر الاصطدام. بالإضافة الي ذلك، تتميز السيارة بوجود وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ووسائد هوائية جانبية. كما يوجد بالسيارة نظام لمراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة الى مكابح مضادة للانغلاق، توزيع قوة المكابح إلكترونياً، نظام الاتزان الالكتروني، برنامج التوازن عند المرتفعات، مكابح يد كهربائية مع العديد من الكماليات ووسائل الراحة وأنظمة الترفيه، التي توفر متعة القيادة، مثل: وجود مفتاح ذكي، وإمكانية إدارة المحرك عن بعد، وإمكانية اختيار نوعية القيادة فضلا عن وجود مثبت سرعة.