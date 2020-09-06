شانجان CS75 تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – منذ نشأتها مطلع القرن العشرين، وتحتل الوفاق لتأجير السيارات المقدمة دائماً بفضل حرصها الدائم على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، ومن أجل الحفاظ على ريادتها تسعى الوفاق دائماً لتحديث أسطولها من السيارات، وهو ما دفعها لضم شانجان CS75 2020 إلى أسطولها.

التصميم

تتمتع شانجان CS75 بتصميم خارجي انسيابي يعطي إحساس الفخامة، ويبرز ذلك من خلال مصابيح LED رياضية وشبك تهوية ضخم، بجانب مصابيح ضباب أمامية وأضواء نهارية مع مصابيح خلفية متصلة ببعضها، بالإضافة إلى مرايا كهربائية جانبية.

الداخلية

تتميز مقصورة شانجان CS75 بالفخامة والمساحة الواسعة، بالإضافة إلى العديد من عوامل الراحة مثل مكيف أوتوماتيكي متعدد المناطق ومقود متعدد الإستخدامات قابل للتعديل، مقاعد مدفأة، فتحة سقف بانورامية.

هذا بالإضافة إلى التقنيات المتطورة مثل شاشة لمسية 10.25 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي مع نظام صوتي ذو 6 سماعات ودعم عرض شاشة الهواتف الذكية على الشاشة بجانب دعم الملاحة والبلوتوث، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية قياس 7 إنش.

الأمان

تأتي الاس يو في الصينية مع العديد من أنظمة الأمان مثل نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مانع انغلاق المكابح، نظام التحكم بالثبات، نظام المساعدة على الاصطفاف الذي يتكون من حساسات أمامية وخلفية، 360 درجة عرض الكاميرا ونظام للكشف عن النقاط العمياء، هذا بجانب وجود 6 وسائد هوائية.

المحرك

تستمد السيارة طاقتها عبر محرك تيربو 1.8 لتر 4 سلندر بقوة 174 حصان وعزم 245 نيوتن.متر، مع ناقل أوتوماتيكي 6 سرعات.

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هذا ويمكنك تأجير شانجان CS75 عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات مع توفر عضويات حصرية وخصومات وصيانة متنقلة لخدمتك على مدار الساعة.

موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور