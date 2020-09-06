شاكيل أونيل يكشف عن مشكلته الكبيرة مع تيسلا موديل 3

الخليج ٣٦٥ نت – تتميز تيسلا موديل S بتصميمها الداخلي الواسع، لكن يبدو أن شاكيل اونيل، بطل NBA أربع مرات يكافح للدخول داخل السيارة الكهربائية، حيث يبلغ طوله 2.16 متر، لذا نتوقع أن هذه ليست أول سيارة يواجه شاكيل مشكلة في ركوبها.

بعد محاولات عدة، استطاع شاكيل إدخال قدمه إلى المقصورة، لكنه يبدو غير مرتاحاً للغاية، وفي نهاية الفيديو، يُرسل شاكيل رسالة إلى إيلون ماسك مفادها أن يصنع سيارة تيسلا كبيرة مع مساحة أرجل أمامية كبيرة.

ولحسن الحظ بالنسبة لشاكيل، فإن تيسلا تقوم بالفعل ببناء سيارة أكبر بكثير من موديل S، والتي قد تُلبي متطلباته، وهي سايبرتراك، والتي ستحصل على مساحة مقصورة كبيرة تسع لنجم كرة السلة العملاق، إلا أنه إذا قدم طلباً لشرائها، فلن يحصل عليها حتى أواخر عام 2021، في حين يُتوقع أن تصل النسخ ذات المحركات المزدوجة والثلاثية في عام 2022.

يُذكر أن شاكيل كان قد جرب بالفعل ريفيان R1T في العام الماضي، وبالرغم من كونها أصغر من سايبرتراك إلا أنها تتميز بمقصورة واسعة بشكل مدهش، ولإثبات ذلك، شارك الرئيس التنفيذي لريفيان صورة على تويتر مع نجم كرة السلة جالساً خلف عجلة القيادة، ورُبما يُلهم ذلك تيسلا لبناء موديل S مخصص مع مقصورة كبيرة تسع لنجم كرة السلة السابق.

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