القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت القوات الإسرائيلية النار على فلسطيني واعتقلته بعد اتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن، في شمالي الضفة الغربية.
ووقع الحادث في مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي محافظة نابلس.
وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن فلسطينيا "حاول طعن عدد من الجنود في منطقة أرئيل، دون وقوع إصابات".
وأضاف "لقد لاحقت القوات المهاجم وتمكنت من إطلاق النار عليه واعتقاله"، مشيرا إلى أنه تم نقله للتحقيق لدى قوات الأمن.
ولم يكشف المتحدث الإسرائيلي عن هوية الفلسطيني أو تحديد طبيعة إصابته.
كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على شخص بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بمنطقة أرئيل المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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