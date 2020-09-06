سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020

ارتفع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد، في معظم البنوك المصرية، كما زاد متوسط سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي نحو قرشين (الجنيه = 100 قرش) إلى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.

وعلى شاشات البنوك، سجل الدولار 6 مستويات مختلفة، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر 6 قروش كاملة.



وهيمن سعر 15.77 جنيه للشراء و15.87 للبيع على الدولار في 10 بنوك، بينما سجل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع في5 بنوك.

ولأول مرة منذ سنوات، تراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.2% مسجلا 111.3 مليار دولار نهاية مارس/ آذار الماضي مقابل 112.7 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2019، بتراجع قدره 1.4 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي المصري في بيان أصدره مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت خلال تلك الفترة إلى 31.7%.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.5% في العام المالي 2020/2019، وفق ما قالته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الخميس، وهو ما يقل عن المؤشرات الأولية البالغة 3.8% المعلنة في يوليو/تموز الماضي.

وقالت السعيد إن معدل النمو كان سيقل عن 2% من دون "الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه الأزمة".

أقل سعر للدولار

سجل بنك الإسكندرية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي، عند مستوى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر إيران للتنمية (ميد بنك).

السعر المهيمن

وهيمن سعر الدولار عند 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيعفي 10 بنوك هي: التجاري الدولي، والتنمية الصناعية، وعودة، والمصري لتنمية الصادرات، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي الدولي، والتعمير والإسكان، وبلوم، والمصرف المتحد، والمشرق.

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تلاه سعر العملة الخضراء عند 15.78 جنيه للشراء، و 15.88 جنيه للبيعفي 5 بنوك هي: الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، والأهلي الكويتي، وكريدي إجريكول.



ثم سجل الدولار 15.79 جنيه للشراء، و15.89 جنيه للبيع في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب"، والأهلي اليوناني.



كما بلغ لدى بنك البركة مستوى 15.81 جنيه للشراء، 15.91 جنيه للشراء.

أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار اليوم، عند مستوى 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع، وتكرر السعر في بنك الاستثمار العربي.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات اليوم الأحد، لدى البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية)، 18.59 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته لدى بنك مصر.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى، 20.79 جنيه للشراء، و21.15 جنيه للبيع، وفقا لشاشتي بنكي الأهلي المصري ومصر.

سعر الريال والدرهم والدينار

ووفقا لتعاملات البنك الأهلي، استقر سعر الريال السعودي في التعاملات المبكرة اليوم، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل 4.27 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند مستوى 49.18 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع، وفقا لبنكي الأهلي ومصر.